Usuários de diversas regiões relataram instabilidade no Facebook e no Instagram nesta sexta-feira (12), causando dificuldades para acessar as plataformas e utilizar recursos básicos. As reclamações começaram a surgir nas redes sociais concorrentes e em sites de monitoramento de serviços online, que registraram um aumento expressivo no número de notificações sobre falhas.

De acordo com os relatos, os problemas incluem dificuldades para fazer login, atualizar o feed de notícias, visualizar publicações e enviar mensagens. Em alguns casos, os aplicativos exibem mensagens de erro ou simplesmente deixam de carregar determinados conteúdos, afetando tanto usuários de dispositivos móveis quanto de computadores.

A instabilidade parece atingir diferentes países, embora a intensidade das falhas varie conforme a região. Enquanto alguns usuários conseguem acessar parcialmente os serviços, outros afirmam estar completamente impedidos de utilizar as plataformas. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a causa do problema.

O Facebook e o Instagram pertencem à Meta Platforms, que ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre a instabilidade. A expectativa é que a empresa forneça mais informações nas próximas horas e trabalhe para restabelecer totalmente o funcionamento dos serviços afetados.