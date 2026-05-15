O mercado de transferências no futebol brasileiro está sempre agitado, especialmente quando se trata de jovens talentos. Um dos nomes que tem chamado a atenção é o atacante Ryan Roberto, da base do Flamengo.

Com o término do campeonato se aproximando, o Benfica, de Portugal, se destaca como um dos principais interessados em sua contratação. A proposta do clube português, que gira em torno de R$ 88 milhões, reflete o potencial do jogador e a busca do Flamengo por um desfecho favorável para sua situação contratual.





O Benfica vive uma temporada peculiar, pois ainda não perdeu nenhum jogo, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato. No entanto, acabou não conquistando o título, ficando atrás do FC Porto, que obteve uma pontuação superior.







Situação atual de Ryan Roberto

Ryan Roberto vive um momento decisivo no Flamengo. O clube rejeitou uma proposta de €10 milhões do Shakhtar Donetsk, mas segue aberto a novas ofertas devido às dificuldades para renovar o contrato do atacante, válido apenas até março do próximo ano. A diretoria deseja evitar a saída gratuita do jogador e busca uma solução rápida para o caso.

O Benfica aparece como principal interessado na contratação do jovem atleta. O clube português prepara uma proposta superior à apresentada pelo Shakhtar e demonstra confiança no potencial de Ryan Roberto.

Além do Benfica, o Lille, da França, também acompanha a situação do jogador, embora ainda não tenha feito oferta oficial. O interesse de equipes europeias reforça a expectativa em torno do futuro do atacante, considerado uma das promessas do Flamengo.

Enquanto as negociações avançam, Ryan Roberto segue treinando com a equipe sub-20 e ainda não foi reintegrado ao elenco principal. O clube aguarda uma definição sobre sua permanência ou transferência antes de utilizá-lo novamente.

Com a proximidade do fim da temporada e o encerramento do contrato se aproximando, a situação do jogador se tornou prioridade para o Flamengo, que tenta garantir retorno financeiro e evitar perder uma de suas jovens promessas sem compensação.