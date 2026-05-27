Uma das famílias mais ricas do mundo adquiriu um clube brasileiro. Representante da trilionária família saudita, o príncipe Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud agora é um dos donos da Inter de Limeira, tradicional time do futebol paulista.

Em anúncio feito nas redes sociais, o herdeiro afirmou que é um dos investidores da SAF do clube e que terá como parceiros Ronaldo e Roberto Carlos: “Minha primeira experiência em investir em clubes esportivos foi a aquisição do clube brasileiro Inter de Limeira em parceria com Ronaldo e Roberto Carlos”.

A declaração foi acompanhada por um card que diz: “SAF forte. Inter gigante. Grandes nomes do esporte e pessoas super competentes se unindo em prol de um novo futuro para a Inter de Limeira. Uma SAF forte, com visão, história e potencial para recolocar a Internacional no lugar que merece. Torcendo para que esse projeto se concretize e seja um grande marco para o clube e para toda a cidade”.

Créditos: X/Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud

A Inter, por sua vez, não se posicionou de forma oficial a respeito da transação. O que se sabe, por enquanto, é que o poderoso investidor árabe faz parte do grupo que deve adquirir a SAF, junto com Ronaldo, Roberto Carlos e o empresário Enrico Ambrogini.

Há cerca de dois meses, Ambrogini publicou em suas redes que o grupo havia apresentado a proposta para assumir a gestão do clube ao Conselho Deliberativo. Inclusive, o Fenômeno deixou um comentário na publicação, mostrando otimismo em relação à movimentação.

Família é dona de trilhões

Para se ter uma ideia do tamanho da fortuna de Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, ela sequer é divulgada por listas de bilionários, como as da Forbes. Isso se deve ao fato de seu patrimônio estar ligado ao da família real.

Estima-se que a realiza saudita disponha de nada menos que US$ 1,4 trilhão, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 7 trilhões. Al Saud é conhecido por ser investidor e membro honorário do Al-Hilal, um dos grandes clubes do futebol saudita.