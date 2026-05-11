Os motoristas que optarem pela versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo poderão obtê-la sem custo. Essa mudança é parte da modernização do processo de habilitação promovida pelo Detran-SP, que visa facilitar o acesso ao documento.

A CNH digital pode ser acessada rapidamente por meio de dispositivos móveis e possui a mesma validade jurídica que a versão física em todo o território nacional. O Detran-SP abrange todos os serviços de habilitação, incluindo a primeira CNH, renovação, adição ou mudança de categoria, e reabilitação.

Além disso, a inclusão do EAR (Exerce Atividade Remunerada) também está disponível para motoristas profissionais. O diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP, Lucas Papais, destacou que as mudanças colocam o cidadão no centro do processo.

Com isso, os motoristas têm mais liberdade de escolha e um custo menor para obter a habilitação. A expectativa é que cerca de 5 milhões de pessoas sejam beneficiadas anualmente com essa nova política.

Redução de custos no processo de habilitação

Com as alterações, o valor referente às taxas de agendamento dos exames teórico e prático da primeira habilitação é de R$ 105,66. Antes, a emissão da versão física da CNH era obrigatória, gerando uma tarifa que agora pode ser evitada com a escolha da versão digital.

Mesmo após optar pela versão digital, o cidadão pode solicitar a emissão da CNH física posteriormente, caso deseje. O curso teórico para habilitação agora é oferecido online e de forma gratuita. A carga horária mínima obrigatória de aulas práticas foi reduzida de 20 para 2 horas.

Os cidadãos têm a opção de escolher entre autoescolas ou instrutores autônomos credenciados, podendo negociar os valores das aulas práticas. Os custos remanescentes referem-se aos exames médico e psicológico, que custam R$ 90,00 cada, conforme a Portaria do Detran-SP publicada em janeiro de 2026.