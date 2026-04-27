O planejamento para um dos momentos mais aguardados do futebol mundial já começou a ganhar forma, no entanto, ainda há detalhes importantes que podem mudar até os instantes finais. Justamente por isso, decisões estratégicas seguem sendo tratadas com cautela nos bastidores, até mesmo quando parecem já definidas.

A definição envolve diretamente Carlo Ancelotti, anunciado como treinador da seleção brasileira em 12 de maio de 2025. O italiano, que assinou contrato até a Copa do Mundo de 2026, terá autonomia para lidar com possíveis mudanças na lista final caso ocorram imprevistos, especialmente por lesões próximas à estreia.

Convocação ganha cenário diferente no Rio

A Confederação Brasileira de Futebol decidiu alterar um ponto tradicional do processo de convocação final. No entanto, ao invés da sede da entidade, o anúncio dos 26 jogadores será realizado no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, em um evento marcado para o dia 18 de maio, às 17h.

A escolha do local não foi por acaso, justamente por se tratar de um ponto turístico com vista para a baía de Guanabara. A ideia da CBF é transformar o momento em uma celebração do futebol brasileiro, unindo passado e presente da seleção mais vitoriosa das Copas do Mundo.

Carlo Ancelotti, que chega com um currículo de peso, será o responsável por divulgar os nomes escolhidos. Até mesmo com a lista definida, existe a possibilidade de alterações caso algum jogador sofra lesão antes da estreia, o que mantém a expectativa até os últimos dias.

Créditos: Divulgação/CBF

Preparação da seleção já tem datas definidas

Após a convocação oficial, os atletas chamados irão se apresentar no dia 27 de maio na Granja Comary. No entanto, o período de preparação será curto, exigindo ajustes rápidos por parte da comissão técnica comandada por Ancelotti.

A despedida do Brasil acontecerá no dia 31 de maio, em um amistoso contra o Panamá no Maracanã. Justamente esse confronto servirá como um dos últimos testes antes da viagem para os Estados Unidos, onde a equipe finalizará a preparação.

Já em solo norte-americano, a seleção brasileira encara o Egito no dia 6 de junho, em Cleveland, no Huntington Bank Field. Até mesmo com jogos preparatórios, o foco principal seguirá sendo a estreia na competição mundial.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Estreia e trajetória até a Copa de 2026

O primeiro compromisso do Brasil na Copa do Mundo está marcado para o dia 13 de junho. O adversário será o Marrocos, em partida que acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, abrindo oficialmente a caminhada rumo ao título.

A competição será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, com jogos distribuídos entre Estados Unidos, Canadá e México. Justamente por isso, a logística e o planejamento ganham ainda mais importância para o desempenho da equipe.

Carlo Ancelotti chega para comandar o Brasil após uma trajetória marcante no futebol europeu. O treinador soma 31 títulos na carreira e é o técnico com mais conquistas da UEFA Champions League, com cinco troféus, além de passagens por Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Real Madrid.

Antes dele, o ciclo até a Copa contou com mudanças no comando técnico. Ramon Menezes e Fernando Diniz atuaram como interinos em diferentes períodos, enquanto Dorival Júnior foi anunciado em janeiro de 2024 e deixou o cargo em março de 2025.

Agora, a missão de Ancelotti será liderar a seleção na busca pelo hexacampeonato. No entanto, mesmo com planejamento definido e lista prestes a ser anunciada, ajustes de última hora seguem como possibilidade, mantendo o cenário aberto até o início da competição.