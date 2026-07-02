A Argentina é a atual campeã do mundo, após vencer o Mundial em 2022. Na atual edição da Copa, Lionel Messi e companhia seguem firmes na busca do tetra, com o selecionado prestes a enfrentar Cabo Verde, pela fase 16 avos de final. Entretanto, uma notícia nada agradável chegou para nossos “hermanos”, envolvendo um rebaixamento da FIFA.

Trata-se da queda no ranking da FIFA, que teve uma atualização revelada. A França assumiu a liderança da lista na última terça-feira (30), após derrotar a Suécia por 3 a 0 e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, os franceses ultrapassaram a Argentina e passaram a ocupar o primeiro lugar da classificação.

A vitória rendeu nove pontos à seleção francesa. Desde este ano, a FIFA passou a adotar um ranking atualizado em tempo real, semelhante ao utilizado no tênis. Nesse sistema, a pontuação é recalculada logo após o encerramento das partidas. Com o triunfo sobre os suecos, a França chegou a 1.916,24 pontos, superando a Argentina na liderança.

Método conhecido de divulgação segue adotado pela FIFA

Apesar da mudança no ranking ao vivo, a FIFA continua divulgando o ranking oficial após cada Data FIFA. Na classificação consolidada mais recente, a França ocupava a terceira posição, atrás de Espanha e Argentina.

Historicamente, liderar o ranking antes da Copa do Mundo não tem sido garantia de título. Nenhuma seleção que iniciou o torneio na primeira colocação conquistou a taça.

O Brasil, por exemplo, liderava o ranking nas edições de 2006, 2010 e 2022, enquanto a Espanha chegou como número um em 2014 e a Alemanha em 2018, mas nenhuma delas foi campeã.

O Brasil também ganhou posições durante o Mundial. A equipe comandada por Carlo Ancelotti iniciou a competição em sexto lugar, mas, após conquistar três vitórias consecutivas, subiu para a quinta colocação, com 1.804,92 pontos.

Quem perdeu espaço foi Portugal. A seleção portuguesa começou a Copa na quinta posição, mas caiu para o oitavo lugar após os empates contra República Democrática do Congo e Colômbia. Com esses resultados, os portugueses passaram a somar 1.764,86 pontos.

Top 10 do ranking ao vivo da FIFA: