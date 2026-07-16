Flamengo e Fluminense protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. E falando nas duas equipes, temos novidades vindas dos bastidores. O rubro-negro contratando um jogador do Bahia, enquanto o Tricolor das Laranjeiras quer negociar um defensor por milhões.

Começamos pelo Mengão, que chegou a um acordo para contratar o jovem Andrew, de 18 anos, considerado uma das promessas das categorias de base do Bahia.

Conforme apurado pelo UOL, os cariocas ficam com 60% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o clube baiano permanecerá com os 40% restantes e poderá receber bonificações caso o jogador atinja metas de desempenho e seja promovido ao elenco profissional.

Andrew assinou seu primeiro contrato profissional com o Bahia aos 16 anos. Na época, o vínculo previa uma multa rescisória de R$ 600 milhões, refletindo a expectativa criada em torno do potencial do meio-campista.

Neste primeiro momento, o atleta será incorporado às categorias de base do Flamengo, onde dará sequência ao seu processo de desenvolvimento. A chegada ao time principal dependerá de sua evolução e desempenho dentro do clube carioca.

FLAMENGO ENCAMINHA CONTRATAÇÃO DE ANDREW, DO BAHIA, PARA O SUB-20 🔴⚫️



O Flamengo está acertando a contratação do meia Andrew, de 18 anos, promessas das categorias de base do Bahia. O jogador já recebeu autorização do clube baiano para negociar com o Rubro-Negro e o acordo está… pic.twitter.com/dNGA82aaFn — Flazoeiro (@flazoeiro_) July 15, 2026

Zagueiro com futuro indefinido no Tricolor

O futuro do zagueiro Freytes no Fluminense segue indefinido. Com a chegada de Thiago Silva e o aumento da concorrência no setor, especialmente após a ascensão de Jemmes, o argentino pode perder espaço no elenco.

Diante desse cenário e das críticas frequentes da torcida, a diretoria tricolor está aberta a ouvir propostas pelo defensor, segundo informações do portal Lance!.

No fim de 2025, o Bologna, da Itália, apresentou uma oferta de 5 milhões de euros pelo jogador, mas o Fluminense recusou a investida. Agora, o clube avalia que o zagueiro se valorizou e pretende negociar o atleta apenas por valores próximos de 8 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões).

Apesar das especulações sobre uma possível saída, Freytes ainda pode formar a dupla de zaga titular ao lado de Thiago Silva, aproveitando a combinação entre um defensor canhoto e outro destro.

O técnico Luis Zubeldía também considera utilizá-lo na lateral esquerda, função que o argentino desempenhou durante parte do amistoso contra o Bahia no último fim de semana.

Contratado pelo Fluminense em janeiro de 2025, Freytes viveu seu melhor momento na Copa do Mundo de Clubes, quando recebeu elogios do ex-zagueiro italiano Marco Materazzi pelo desempenho defensivo.

Mesmo assim, o jogador segue sendo alvo de questionamentos por parte da torcida devido a falhas cometidas ao longo de sua passagem pelo clube. O Tricolor volta a campo nesta sexta-feira (17), diante do Red Bull Bragantino, no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro.