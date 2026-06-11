Nos últimos dias, o noticiário do mercado da bola do Flamengo foi marcado por um suposto interesse em Richard Ríos. Apesar das especulações, o Rubro-Negro não parece disposto a tentar repatriar o colombiano cria de sua base. Enquanto isso, o clube aproveitou a pausa no calendário para assinar vínculo com um outro volante.

O jogador em questão é Luiz Felipe, o Chape, que teve o contrato com a agremiação carioca ampliado até dezembro de 2028. O novo compromisso foi firmado entre as partes na tarde desta quarta-feira (10), no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Fla.

Nascido em 2008, o jovem meio-campista chegou ao Mengão em 2022 e atualmente integra o elenco da categoria Sub-20. Ele esteve presente nas cinco partidas disputadas pela equipe na disputa da Copa Libertadores da categoria, realizada em março, em Quito.

Chape é mais um talento da base flamenguista, que tem formado e revelado joias do futebol brasileiro nos últimos anos, como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. Os olhares da comissão técnica de Leonardo Jardim certamente estão voltados para os garotos. Quem sabe, o volante não seja o próximo a ganhar uma oportunidade no time de cima.

Créditos: Instagram/Flamengo

Flamengo não está atrás de Richard Ríos

Ao contrário do que vinha sendo noticiado, o Mengo não está atrás de Ríos. Pelo menos é isso o que crava o Paparazzo Rubro-Negro. Além disso, o Benfica, pouco disposto a fazer negócio, estabeleceu o preço de 60 milhões de euros para liberá-lo, o que está completamente fora da realidade do futebol brasileiro.

Apesar dos obstáculos, o jornal italiano Corriere dello Sport aponta que o Napoli tem o meio-campista colombiano em seu radar para a próxima jornada. A chegada dele ao Diego Armando Maradona estaria ligada a uma possível saída de Frank Anguissa.

Como a agremiação de Nápoles passará por uma troca de comando, esse é um fator que também precisa ser considerado. Para o lugar de Antonio Conte, a diretoria napolitana considera a contratação de Massimiliano Allegri.