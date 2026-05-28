O Fluminense topa vender o atacante que mais correu em alta velocidade no mundo em 2025. O jogador em questão é Agustin Cannobio, de 27 anos de idade, que, dentre outras características, se destaca pela sua capacidade física dentro de campo.

Segundo informações do jornalista César Luis Merlo, do Uol, o River Plate está interessado na contratação do uruguaio. Nos últimos dias, o clube argentino fez uma consulta formal à agremiação carioca para saber mais a respeito das condições de negócio.

O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, sinalizou que deseja US$ 12 milhões, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 60,9 milhões, para avançar nas tratativas. O valor é considerado alto pelos Millonarios, o que deve resultar no recuo da equipe.

Créditos: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Canobbio é um pedido de Eduardo Coudet, técnico que passou pelos comandos de Internacional e Atlético-MG aqui no Brasil. Após a derrota para o Belgrano, na final do Torneo Apertura, o time de Buenos Aires passará por um processo de reformulação, que, além de contratações, também deve ser marcado por saídas.

Capacidade física de Canobbio chama atenção

A procura do River em relação ao atacante não é por acaso. Embora não seja muito virtuoso tecnicamente, o uruguaio se destaca pela parte física, o que o faz cair no gosto dos treinadores com enorme facilidade.

Em 2025, ele foi eleito o jogador de futebol com maior distância percorrida em alta intensidade. De acordo com dados do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), ele atingiu um total de 1.375 metros.

Com isso, o camisa 17 do Flu ficou com a liderança do Top-3 da lista, seguido por Yassine Belkdim, do Angers, da França, e por Ruben Aguilar, do Lens, também da França. Ambos correram 1.359 m e 1.353 m, respectivamente.