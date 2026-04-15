O Santos segue ativo nos bastidores em busca de reforços para a sequência da temporada, justamente mirando ajustes importantes no sistema defensivo. No entanto, a diretoria encontrou dificuldades recentes no mercado e já trabalha com alternativas mais viáveis para a próxima janela, mantendo o planejamento em andamento.

Um dos nomes avaliados foi o do zagueiro Alexander Barboza, que recentemente conquistou a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, o que naturalmente valorizou seu passe. Até mesmo por isso, a investida santista acabou travada diante das exigências consideradas altas pelo clube carioca, esfriando qualquer avanço nas tratativas.

Investida frustrada e cenário indefinido

A sondagem por Barboza aconteceu de forma concreta, com o Santos demonstrando interesse em contar com o defensor de 31 anos para reforçar o elenco. No entanto, os valores estipulados pelo Botafogo foram considerados fora da realidade do clube paulista, o que fez com que a negociação não evoluísse como esperado.

Internamente, o momento do jogador também é visto como indefinido, já que seu contrato vai até dezembro e não há acordo para renovação até aqui. Esse cenário, inclusive, chama atenção de outros clubes, que monitoram a situação com cautela enquanto avaliam uma possível investida futura.

Vale lembrar que Barboza não é um nome novo nos bastidores da Vila Belmiro, já que foi oferecido ao Santos ainda em 2023, quando defendia o Libertad. Na ocasião, o técnico Paulo Turra optou por não avançar com a contratação, decisão que acabou levando o zagueiro ao Botafogo no início de 2024.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Plano alternativo ganha força

Diante das dificuldades para fechar com Barboza, o Santos passou a priorizar um novo alvo para a janela de julho, tratando o assunto diretamente com o diretor de futebol Alexandre Mattos. O nome da vez é o argentino Marco Di Cesare, de 24 anos, que atua pelo Racing e já esteve no radar do clube anteriormente.

A busca por um defensor é considerada prioridade pelo técnico Cuca, que enxerga fragilidades importantes no setor defensivo da equipe. Justamente por isso, o clube entende que precisa elevar o nível da zaga para conseguir competir melhor no restante da temporada.

Di Cesare surge como uma opção viável dentro do planejamento, embora negociações anteriores não tenham avançado devido às condições impostas pelo Racing. Ainda assim, o interesse foi retomado e o jogador volta a ser analisado como possível reforço para o elenco santista.

Atualmente, o Santos conta com nomes como Lucas Veríssimo, Luan Peres, Adonis Frías, João Ananias e Zé Ivaldo para a defesa. No entanto, a avaliação interna é de que o grupo precisa de mais consistência, o que reforça a necessidade de buscar novas peças no mercado.

Créditos: Raul Baretta/Santos

Concorrência e movimentações no mercado

Enquanto o Santos reavalia suas opções, o nome de Barboza também começa a ganhar força em outro clube brasileiro, aumentando a concorrência por sua contratação. O São Paulo aparece como interessado no defensor, especialmente diante de possíveis mudanças em seu elenco nas próximas semanas.

Com a saída de Arboleda sendo tratada como iminente, o clube paulista estuda a chegada de um novo zagueiro que possa assumir posição de titular. Internamente, Barboza é bem avaliado, embora ainda não exista uma proposta formal apresentada ao Botafogo.

A indefinição sobre o futuro do jogador segue sendo um fator importante nesse cenário, já que ele ainda não chegou a um acordo para renovar com o clube carioca. Dessa forma, a tendência é que seu nome continue em pauta no mercado, movimentando diferentes equipes interessadas.

No meio de tantas possibilidades, o Santos mantém o foco em suas prioridades e segue ajustando a estratégia para a próxima janela. Justamente por isso, a busca por um reforço defensivo continua sendo tratada como essencial, enquanto o clube tenta equilibrar ambição e viabilidade nas negociações.