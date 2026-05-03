Uma trajetória marcada por reviravoltas tem chamado atenção no futebol europeu nos últimos meses, justamente por envolver um jogador que precisou superar obstáculos pessoais e profissionais até alcançar reconhecimento. No entanto, o caminho percorrido até esse momento atual revela decisões difíceis, tentativas frustradas e até mesmo portas fechadas no início da carreira.

O nome em questão é o brasileiro Léo Scienza, de 27 anos, atualmente destaque do Southampton, que ocupa a quarta colocação da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra. Com sete gols e 10 assistências na campanha em busca do acesso, o meia-atacante vive com toda certeza o melhor momento da carreira e já desperta interesse de clubes da elite como Tottenham, Aston Villa, Fulham, Everton e Leeds United.

Rejeições no Brasil e início improvável

Antes de ganhar espaço no futebol europeu, Scienza passou por situações que poderiam ter encerrado sua trajetória ainda cedo. Ele realizou testes em clubes como Grêmio e Internacional, onde, segundo o próprio jogador, teve bom desempenho, mas não conseguiu permanecer, algo que ele atribui a fatores além do campo.

O próprio atleta relembra que treinava bem e se destacava, mas ouviu justificativas como porte físico e até questões extracampo. Justamente por isso, ele aponta a existência de “politicagem” e influência de empresários como barreiras, especialmente para quem ainda não tinha histórico em clubes maiores.

Créditos: Reprodução/Instagram (@leo_scienza)

Superação fora do país e ascensão

Após enfrentar momentos difíceis, incluindo depressão e a morte do pai, ele decidiu buscar novas oportunidades fora do Brasil. Ele se mudou para a Suécia, onde permaneceu por cerca de um ano e meio tentando reconstruir sua carreira, mesmo atuando em níveis inferiores do futebol local.

Foi nesse período que conheceu empresários que atuavam na Alemanha, o que abriu portas para um teste no time Sub-23 do Schalke 04. Representantes do clube alemão se surpreenderam ao descobrir que um jogador com aquele nível técnico estava atuando na quinta divisão sueca, o que marcou uma virada importante em sua trajetória.

Interesse da Premier League e contraste com o Brasil

O desempenho atual no Southampton não apenas consolidou o nome do atleta, como também colocou o jogador no radar de equipes da elite inglesa. Mesmo que o clube não conquiste o acesso à Premier League, o brasileiro já tem alternativas concretas para disputar a principal liga do país na próxima temporada.

Enquanto isso, clubes como Grêmio e Internacional vivem uma realidade bem diferente fora de campo, com dívidas que giram em torno de R$ 1 bilhão cada. Essa situação limita investimentos, impacta diretamente o desempenho esportivo e reforça a necessidade de mudanças estruturais.

Créditos: Divulgação/Southampton

No Internacional, as dificuldades financeiras afetam até mesmo a capacidade de reforçar o elenco, com contratações que não conseguem elevar o nível técnico da equipe. Já no Grêmio, apesar de uma aparente estabilidade, há gastos elevados com folha salarial, incluindo jogadores em atividade e dispensados.

A soma desses fatores leva a um cenário preocupante, em que ambos os clubes precisam repensar suas estratégias para evitar um declínio ainda maior. A recomendação é clara: reduzir custos, investir na base e adotar uma gestão mais responsável, mesmo que isso represente riscos esportivos no curto prazo.

Diante desse contexto, a história de Léo Scienza ganha ainda mais destaque, justamente por evidenciar como talentos podem ser negligenciados em determinados momentos. Até mesmo clubes tradicionais podem deixar escapar jogadores que, mais tarde, encontram reconhecimento em outros mercados.