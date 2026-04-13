Um novo avanço industrial começa a tomar forma no Brasil e promete movimentar o setor de caminhões nos próximos meses. No entanto, o que chama atenção não é apenas o investimento envolvido, mas justamente o impacto direto na geração de empregos e no fortalecimento da produção local.

A responsável pelo movimento é a Sany Group, que confirmou a instalação de uma unidade de montagem na região de Campinas, no interior de São Paulo. Segundo o diretor de Vendas e Marketing da Sany Brasil, Dieter Lommer, o início das operações está previsto ainda para o segundo semestre deste ano.

Estratégia acelera implantação da fábrica

Diferente de projetos tradicionais, a empresa optou por utilizar um galpão já existente, justamente para reduzir custos e ganhar tempo no cronograma. Isso permite que a montagem de caminhões comece mais rapidamente, sem a necessidade de erguer uma estrutura do zero.

De acordo com Dieter Lommer, o local já está definido e com contrato encaminhado, o que reforça a fase avançada do projeto. No entanto, ele destaca que esse é apenas o primeiro passo, já que há planos para uma fábrica própria em Jacareí dentro de aproximadamente cinco anos.

A escolha por Campinas envolve fatores estratégicos importantes, como logística eficiente e proximidade com a capital paulista. Além disso, a região conta com mão de obra qualificada e presença de centros tecnológicos, o que facilita a operação industrial.

Créditos: Divulgação/Sany

Produção local e geração de empregos

A unidade será voltada inicialmente à montagem de caminhões rodoviários e máquinas de construção, utilizando o sistema CKD. Nesse modelo, os veículos chegam desmontados da China e são finalizados no Brasil, garantindo mais agilidade na produção.

No entanto, a estratégia da empresa vai além da montagem, buscando aumentar o índice de nacionalização dos produtos. Isso inclui o desenvolvimento de componentes no país, ampliando o portfólio e reduzindo a dependência de importações ao longo do tempo.

Com o início da produção, a expectativa é de crescimento significativo no número de funcionários. O quadro atual de pouco mais de 400 trabalhadores deve ultrapassar 600, gerando cerca de 200 novos empregos diretos na operação.

Esse avanço também abre portas para benefícios financeiros, como acesso a linhas de crédito específicas. Além disso, contribui para melhorar a flexibilidade operacional e reduzir custos, fortalecendo a atuação da empresa no Brasil.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência BRasil

Mais sobre a empresa

A trajetória da Sany começou em 1986, quando Liang Wengen, Tang Xiuguo, Mao Zhongwu e Yuan Jinhua fundaram a Hunan Lianyuan Welding Material Factory. Anos depois, a companhia foi renomeada e iniciou um processo de expansão que a transformaria em referência global.

Desde 1989, a empresa mantém a visão de construir uma organização de primeira classe, promovendo funcionários e contribuindo com a sociedade. No entanto, seu crescimento também foi impulsionado pela diversificação de negócios ao longo das últimas décadas.

Atualmente, a Sany atua em áreas como construção, mineração, máquinas portuárias e energia eólica. Além disso, vem explorando novos segmentos e investindo em inovação para atender às demandas do mercado global.

A companhia também aposta em tecnologias como fabricação inteligente e conectividade entre máquinas. Até mesmo soluções elétricas ganham espaço, acompanhando a tendência de sustentabilidade e eficiência no setor industrial.

Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento e milhares de engenheiros envolvidos, a empresa reforça seu compromisso com inovação. Esse diferencial, segundo Dieter Lommer, foi essencial para elevar o padrão de qualidade e consolidar sua presença no mercado internacional.