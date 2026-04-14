A movimentação nos bastidores da televisão brasileira tem gerado expectativa entre os torcedores. Isso porque mudanças estratégicas podem impactar diretamente a forma como grandes eventos são apresentados ao público, justamente em um momento de alta audiência.

No entanto, o cenário envolve a TV Globo, que estuda alternativas para substituir Luís Roberto em diferentes competições, incluindo a Copa do Mundo. A emissora analisa possibilidades que garantam continuidade nas transmissões sem perder identidade.

Globo analisa nomes para manter padrão nas transmissões

A necessidade de adaptação surge justamente por conta de possíveis ausências ao longo do calendário esportivo. A Globo entende que precisa ter opções seguras, até mesmo para manter o nível de qualidade que o público está acostumado a acompanhar.

Entre os principais nomes avaliados estão Gustavo Villani e Everaldo Marques. Ambos já têm experiência consolidada na emissora, além de terem participado de coberturas importantes nos últimos anos.

A escolha não envolve apenas capacidade técnica, mas também identificação com o público. Justamente por isso, a emissora trata o tema com cautela, evitando decisões precipitadas que possam impactar negativamente as transmissões.

Créditos: Reprodução/Globo

Rodízio aparece como alternativa viável na Copa

Uma das possibilidades em estudo envolve a criação de um rodízio entre Villani e Everaldo durante a Copa do Mundo. Esse modelo permitiria dividir responsabilidades ao longo do torneio, mantendo a presença de ambos em momentos importantes.

Nesse cenário, um dos narradores ficaria responsável pela abertura da competição e também por um dos jogos da seleção brasileira na fase de grupos. O outro, por sua vez, assumiria dois jogos do Brasil ainda na primeira fase.

A divisão busca equilíbrio e continuidade, até mesmo para evitar sobrecarga em apenas um profissional. No entanto, a ideia também permite variação de estilo, algo que pode agradar diferentes perfis de público durante o torneio.

Além disso, o planejamento considera também os primeiros jogos eliminatórios. Um narrador poderia assumir o pré-oitavas, enquanto o outro ficaria responsável pelas oitavas de final, mantendo o revezamento até esse ponto da competição.

Fases finais ainda dependem de definição interna

Quando o assunto são as fases decisivas, a situação ainda é tratada com cautela dentro da emissora. Isso porque quartas de final, semifinal e final acontecem em um intervalo curto, exigindo uma definição mais estratégica.

Existe a possibilidade de Luís Roberto retornar para esses momentos decisivos. Justamente por sua experiência e protagonismo histórico, ele segue como uma referência nas transmissões da Globo.

Créditos: Reprodução/Globo

No entanto, o rodízio também não está descartado para essas fases. Caso a emissora opte por manter o modelo, Villani e Everaldo poderiam seguir se alternando até mesmo nos jogos mais importantes da Copa.

A decisão final ainda não foi tomada, justamente porque envolve diferentes fatores internos. Até mesmo a disponibilidade dos profissionais no período será determinante para a escolha definitiva.

No fim das contas, a Globo busca equilibrar tradição e renovação em sua cobertura esportiva. A emissora entende que manter a qualidade das transmissões é essencial, mas também reconhece a importância de adaptar seu modelo diante de novos cenários.