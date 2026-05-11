Uma iniciativa do Governo Federal, confirmou o pagamento de R$ 288,66 milhões em maio, beneficiando aproximadamente 2,71 milhões de famílias brasileiras. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) estabeleceu que o pagamento será realizado todo dia 10 de cada mês, independentemente de ser dia útil, fim de semana ou feriado.

A secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, Analúcia Faggion, destacou que o programa Gás do Povo está entrando em uma nova fase de consolidação.

O objetivo é reduzir a pobreza energética e melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras. Com o investimento, o programa já alcança 15,05 milhões de lares, abrangendo 45,19 milhões de pessoas em todos os municípios do país.

Critérios de acesso e periodicidade

O acesso ao benefício varia conforme a composição familiar registrada no Cadastro Único. Famílias com quatro ou mais integrantes recebem um vale a cada dois meses, enquanto aquelas com dois ou três membros têm direito a um vale a cada três meses.

Em maio, 345,11 mil famílias começaram a receber o vale pela primeira vez, demonstrando a ampliação do programa e seu alcance. A distribuição do vale é feita de forma a atender as diferentes regiões do Brasil.

A Região Nordeste tem o maior número de beneficiários, com 1,09 milhão de famílias recebendo R$ 116,10 milhões. O Sudeste segue com 760,21 mil vales emitidos, totalizando R$ 76,03 milhões. As demais regiões, como Norte, Centro-Oeste e Sul, também recebem valores significativos, contribuindo para a segurança alimentar e energética das famílias.

O Programa Gás do Povo visa garantir o acesso ao gás de cozinha, um item essencial para a preparação de alimentos. O benefício assegura a recarga gratuita do botijão de 13 kg nas revendas credenciadas, embora o custo do vasilhame e do frete não esteja incluído.