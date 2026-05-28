No dia 18 de maio de 2026, uma atualização do aplicativo do Bolsa Família foi disponibilizada para os beneficiários do programa. O novo aplicativo, que pode ser baixado na loja Google Play, visa proporcionar mais transparência e segurança aos usuários.

Para apresentar as novas funcionalidades do aplicativo e um novo site específico do Bolsa Família, o MDS realizou uma apresentação no dia 27 de maio. O objetivo principal é garantir que a população esteja bem informada sobre os serviços oferecidos, o calendário de pagamentos e as orientações relacionadas ao programa.

O aplicativo e o site foram projetados para facilitar o acesso às informações, aumentando a agilidade e a segurança na consulta. O ministro Wellington Dias destacou a importância dos investimentos em políticas públicas para os avanços do Governo do Brasil.

Ele mencionou a saída do país do Mapa da Fome e o recorde no Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo Dias, garantir oportunidades através da educação é essencial para que as gerações futuras possam ter acesso ao que não tinham antes.

Acesso à informação

Com a modernização do aplicativo e do novo portal, as famílias beneficiárias terão acesso a informações confiáveis de forma prática. Isso inclui a consulta de extrato, o calendário de pagamentos e a situação cadastral. Josilene Linhares, uma das beneficiárias, enfatizou a importância do programa em sua vida, permitindo que ela concilie o trabalho e o cuidado com os filhos.

A nova versão do aplicativo foi desenvolvida em parceria com a Caixa Econômica Federal e oferece diversas funcionalidades. Os beneficiários podem consultar a situação do benefício, acompanhar as parcelas mensais e identificar pendências que precisam de regularização.

O novo portal do Bolsa Família foi criado para concentrar informações oficiais em uma plataforma acessível. Os conteúdos disponíveis incluem regras do programa, modalidades de saque, calendário de pagamentos e histórias de superação de beneficiários. Além disso, o portal fornece informações sobre serviços públicos relacionados à assistência social, saúde e educação, ampliando o suporte às famílias atendidas.