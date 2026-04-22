Uma nova projeção divulgada nesta semana chama a atenção por envolver diretamente o bolso de milhões de brasileiros. O tema, que costuma gerar expectativa ao longo dos anos, surge novamente em meio ao planejamento das contas públicas. No entanto, os detalhes ainda dependem de etapas importantes até se tornarem definitivos.

O Governo Federal indicou que o salário mínimo pode chegar a R$ 1.717 em 2027, justamente dentro do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviado ao Congresso. O valor representa um aumento de R$ 96 em relação ao piso atual de R$ 1.621, o que corresponde a uma alta de 5,9%.

Como funciona a projeção do salário mínimo

A estimativa apresentada segue a política de valorização adotada pelo Executivo ao longo dos últimos anos. Nesse modelo, o reajuste anual considera a inflação e também o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o que impacta diretamente o valor final.

No entanto, é importante destacar que o número divulgado ainda não é definitivo, justamente porque depende da confirmação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de novembro. Esse indicador é essencial para fechar o cálculo oficial do reajuste.

Além disso, o salário mínimo não afeta apenas trabalhadores da ativa, já que serve como base para aposentadorias, pensões e diversos benefícios sociais. Até mesmo pequenas variações no valor acabam gerando impacto relevante nas contas públicas ao longo do tempo.

Créditos: José Cruz/Agência Brasil

Tramitação e regras do orçamento

O projeto da LDO de 2027 foi enviado dentro do prazo ao Congresso Nacional e agora seguirá um caminho específico até a aprovação. Primeiro, o texto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), que ainda terá seu relator definido após a renovação da composição.

Depois dessa etapa, a proposta segue para votação no Plenário do Congresso Nacional, em sessão conjunta entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Esse processo é fundamental, já que a LDO define as regras para a elaboração do orçamento anual.

Justamente por isso, o documento traz diretrizes importantes, como metas fiscais, parâmetros econômicos e limites para os gastos federais. A partir dessas informações, o governo consegue estruturar o orçamento que será enviado oficialmente em agosto.

Créditos: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Metas fiscais e cenário econômico

A proposta também estabelece metas ambiciosas para as contas públicas nos próximos anos. Para 2027, a previsão é de um superávit primário de 0,5% do PIB, equivalente a R$ 73,2 bilhões, indicando a intenção de fechar o ano com receitas maiores que despesas.

No entanto, existe uma margem de tolerância prevista no arcabouço fiscal, permitindo variação de 0,25 ponto percentual. Isso significa que um resultado menor, de até 0,25% do PIB, ainda seria considerado dentro do limite estabelecido.

O texto aponta ainda uma trajetória de recuperação fiscal até 2028, quando o objetivo é alcançar superávit de 1% do PIB. Até mesmo questões como precatórios entram na conta, com 39,4% dessas despesas incluídas na meta e R$ 57,8 bilhões ficando fora do cálculo.

Entre os parâmetros econômicos projetados para 2027 estão crescimento do PIB de 2,56%, inflação de 3,04% e taxa Selic acumulada de 10,55% ao ano. Ao mesmo tempo, o limite total de gastos foi fixado em R$ 2,54 trilhões, com regras que restringem o avanço das despesas acima da inflação.

Por fim, a LDO prevê gatilhos de contenção para garantir o cumprimento das metas, incluindo limites para criação de benefícios tributários e controle sobre despesas com pessoal. Nesse caso, o aumento não poderá ultrapassar 0,6% acima da inflação, reforçando o compromisso com o equilíbrio fiscal.