O Grêmio prepara uma barca de saídas nesta janela de transferências do meio do ano e quatro jogadores podem deixar o plantel. Vistos como negociáveis, os atletas serão utilizados pelo clube gaúcho, principalmente, como moeda de troca para renovar a composição do elenco comandado por Luís Castro.

Segundo informação do jornalista Bruno Soares, a diretoria tricolor quer trocar o lateral-direito João Pedro, o volante Dodi, o meia-atacante Miguel Monsalve e o atacante Martín Braithwaite. A ideia é justamente reformular o plantel sem precisar gastar no mercado da bola, usando o quarteto.

Nesse sentido, quem pode aproveitar para também fazer modificações em seu grupo de jogadores é o Atlético-MG. Assim como o rival gaúcho, a equipe mineira também irá promover uma reformulação. Aliás, na verdade dará continuidade ao processo iniciado no começo da temporada, com a saída de 13 jogadores.

Créditos: Instagram/Grêmio

Anteriormente, o Galo demonstrou interesse em Braithwaite, por exemplo. Com a saída recente de Hulk, agora atleta do Fluminense, o setor ofensivo do elenco de Eduardo Domínguez carece de opções. Quem sabe, o dinamarquês não possa pintar na Arena MRV na sequência da jornada.

Grêmio e Atlético-MG recalculam suas rotas

Os movimentos dos clubes gaúcho e mineiro indicam que o planejamento traçado para a temporada não deu muito certo. Chegar nessa altura do calendário tendo que mexer nos elencos dessa maneira só reforça que o que foi pensado na transição da jornada passada não saiu como esperado.

A questão é que fazer mudanças nesse momento, com a temporada em andamento, pode prejudicar as equipes nas competições. Após a disputa da Copa do Mundo, o Brasileirão, a Copa do Brasil e os torneios continentais vão afunilar.

E, além disso, outro ponto que precisa ser destacado é o fato de ambos não contarem com muitos recursos financeiros para isso, o que exigirá criatividade e sabedoria no mercado.