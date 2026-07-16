O Grêmio tem aproveitado a segunda janela de transferências da temporada de 2026 para encher os cofres e bater a meta de vendas estipulada. A mais nova movimentação do clube gaúcho nesse sentido é o aval para liberar Gabriel Mec ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Conforme as informações recentes, o Tricolor aceitou a proposta de 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 70 milhões), mais metas esportivas, pelo garoto de 18 anos de idade. Dono de 80% dos direitos econômicos do atacante, o clube terá direito a, no mínimo, R$ 56 milhões.

No ano passado, o mesmo Shakhtar havia feito uma oferta semelhante a essa, que acabou sendo recusada pela diretoria gremista. Anteriormente, falou-se em uma investida na casa dos 20 milhões de euros (R$ 117,8 milhões, na cotação da época), com 5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões) em bônus, por parte do Hull City, da Inglaterra.

Créditos: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

Junta-se a venda de Mec a recente transferência de Viery para a Fiorentina, que também colocará uma grana elevada nos cofres tricolores. O atleta foi vendido por 15 milhões de euros fixos (R$ 88,4 milhões) e mais 2 milhões de euros em bônus (R$ 11,7 milhões). O Imortal ainda assegurou uma parte do passe pensando em uma venda futura.

Venda do Grêmio depende de resposta de Mec

O martelo da negociação só não foi batido ainda porque resta a posição oficial do jogador e de seus representantes. Apesar dos valores envolvidos, Mec reluta em se mudar para o país do leste europeu desde o ano passado, quando recebeu a primeira proposta do Shakhtar.

Uma das principais joias da base gremista, o garoto já manifestou o desejo de se transferir para o futebol europeu. No entanto, não tem certeza quanto a uma possível mudança para os gramados ucranianos – lembrando que o país ainda está em guerra com a Rússia.