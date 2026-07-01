Nesta quarta-feira (1), às 17h (de Brasília), Bélgica e Senegal se enfrentam no Seattle Field, em Seattle, em partida válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial prever o que poderá acontecer em campo.

Na avaliação do Gemini, IA do Google, os europeus chegam para o duelo com um leve favoritismo. Os belgas pisarão no gramado contando com a experiência de suas principais peças, como De Bruyne, Courtois e Lukaku, enquanto os senegaleses têm na velocidade e na intensidade física seus pontos fortes.

Apesar do favoritismo, a inteligência artificial prevê um confronto muito equilibrado, possivelmente sendo decidido nos detalhes. Os dois lados terão chances, mas o selecionado belga deve aproveitar melhor suas oportunidades, assim garantindo um lugar entre os classificados para as oitavas de final do Mundial.

“Palpite: Acredito em um jogo bastante equilibrado, possivelmente decidido por detalhes. A Bélgica deve manter maior posse de bola, mas Senegal terá chances claras em transições rápidas. Minha aposta é uma vitória da Bélgica por 2 a 1, com o time europeu garantindo a vaga nas oitavas de final através de uma maior eficiência técnica na criação de jogadas”, aponta o Gemini.

Créditos: Instagram/Seleção da Bélgica

Bélgica e Senegal esperam definição das oitavas

Quem levar a melhor no duelo de logo mais terá de aguardar algumas horas para saber qual será o adversário nas oitavas. Isso porque a definição da partida da próxima fase sairá de Estados Unidos x Bósnia, que também acontece nesta quarta, às 21h.

Após uma boa campanha na fase de grupos, os estadunidenses chegam embalados querendo fazer história. Os bósnios, por sua vez, apostam na força física e na forte bola aérea para seguirem vivos na competição. Seja lá quem for o vencedor, o embate das oitavas tem tudo para ser mais um bom jogo na Copa.