Nesta quinta-feira (28), Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil se enfrentam no Mineirão, em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a IA fazer uma projeção do que poderá acontecer em campo logo mais.

Para o Gemini, inteligência artificial do Google, será um jogo tenso, digno de decisão pelo torneio continental. Caberá a Raposa, em um primeiro momento, tomar a iniciativa. Por precisar do resultado e contar com o apoio da torcida, o time celeste precisará se impor.

O Barcelona, por sua vez, não irá se expor logo de cara. Já eliminados e sem pretensões na competição, os equatorianos pisarão no gramado sem responsabilidades. Diante desse cenário, o meia-atacante Matheus Pereira pode ser o termômetro técnico da equipe cruzeirense para achar os espaços e quebrar os bloqueios.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Por conta da maior qualidade e do fator casa, a inteligência artificial aposta em uma boa vitória do Cruzeiro por 2 a 0, resultado que assegura a classificação para as oitavas de final do certame continental: “O Cruzeiro tem mais qualidade técnica individual e o ‘fator casa’ a seu favor para carimbar uma classificação sólida”.

Cruzeiro busca vitória e a liderança do Grupo D

Só a vitória interessa a Raposa na noite de hoje. Em primeiro lugar, os comandados de Artur Jorge precisam dos três pontos para garantirem a classificação. Além disso, um triunfo pode colocar o atual vice-líder na primeira posição da chave.

Se o Cabuloso ganhar e o Boca Juniors fizer sua parte contra a Universidad Católica, a primeira fase se encerrará da melhor maneira possível para os mineiros. A Católica lidera o grupo, com 10 pontos, seguida pelo Cruzeiro, com 8, e pelo Boca, que tem 7. Eliminado, o Barcelona tem três pontos.