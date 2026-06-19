Nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), Escócia e Marrocos se enfrentam no Estádio de Boston, nos Estados Unidos, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial projetar o que acontecerá em campo.

Para o Gemini, IA do Google, a tendência é que o selecionado marroquino controle a posse de bola desde o apito inicial. A exemplo do que fez no duelo contra o Brasil, na primeira rodada, os africanos também devem explorar as jogadas de velocidade, principalmente apostando nos pontas para abrir a defesa adversária.

Por conta de seu plano de jogo, a equipe escocesa deve aceitar a pressão sem grandes problemas. A ideia dos europeus é seguir com suas linhas compactas em bloco baixo, apostando nas jogadas de contra-ataque e também nos lances de bola parada.

Apesar da dificuldade imposta pelos escoceses, a tendência, na avaliação da inteligência artificial, é que o Marrocos confirme o favoritismo e vença a partida: “Palpite do Analista: Escócia 1 x 2 Marrocos. Cenário: Um jogo tenso e muito tático, decidido nos detalhes do segundo tempo, com Marrocos garantindo a vitória pela maior qualidade individual na armação de jogadas”.

Créditos: Instagram/Seleção do Marrocos

Brasil está de olho em Escócia x Marrocos

Quem acompanhará atentamente o duelo entre europeus e africanos é a Seleção Brasileira, que entra em campo logo mais. Nesta sexta, às 21h30 ( de Brasília), o selecionado canarinho enfrenta o Haiti, na Filadélfia.

Devido aos resultados da estreia, o Grupo C chega para a segunda rodada com a seguinte configuração: Escócia liderando com 3 pontos, Marrocos e Brasil com 1 ponto cada e o Haiti zerado. A depender dos placares de hoje, o cenário da chave pensando em classificação pode ser encaminhado para a terceira rodada.