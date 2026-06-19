Nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), Estados Unidos e Austrália se enfrentam no Seattle Field, em Seattle, em partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, antecipar o que acontecerá em campo.

Para a IA, a tendência é que o selecionado estadunidense tome a iniciativa do jogo desde o pontapé inicial. Jogando em casa e contando com o apoio da torcida, o time comandado por Maurício Pochettino deve fazer de tudo para somar mais três pontos e, assim, encaminhar a classificação para o mata-mata.

Os australianos, por sua vez, tentarão se fechar o máximo possível, explorando as jogadas de velocidade. Isso, inclusive, poderá deixar o duelo um pouco mais truncado no segundo tempo. Apesar do esforço, a inteligência artificial vê os EUA levando a melhor e vencendo o confronto por 2 a 1.

“No entanto, o volume de jogo e o talento individual do ataque norte-americano devem prevalecer na reta final da partida. Será um 2 a 1 suado, testando os corações dos torcedores, mas carimbando a vaga dos EUA na próxima fase”, aponta a IA.

Créditos: Instagram/Seleção dos EUA

Estados Unidos levam a melhor sobre a Austrália

Estadunidenses e australianos estiveram frente a frente em duas oportunidades, uma em 2010 e outra em 2025, em amistosos. Os norte-americanos levaram a melhor nas duas ocasiões, ganhando por 3 a 1 e 2 a 1, respectivamente.

Agora, o selecionado dono da casa busca repetir os resultados para somar mais três pontos e colocar um pé na próxima fase do Mundial. Na primeira rodada, a equipe de Pochettino não tomou conhecimento do Paraguai e goleou os sul-americanos por 4 a 1.

Já os australianos bateram a Turquia, por 2 a 0, na rodada inicial. O resultado, de certa forma, foi surpreendente e acirrou a briga pelas vagas da chave.