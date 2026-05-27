Nesta quarta-feira (27), Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam no Maracanã, em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. Antes da bola rolar, perguntamos para a inteligência artificial o que poderá acontecer no duelo.

Na projeção do Gemini, IA do Google, Tricolor das Laranjeiras adotará uma postura agressiva desde o apito inicial. Precisando não só dos três pontos, mas também de um bom saldo, o time carioca se vê obrigado a imprimir um ritmo forte a todo o momento para conseguir a classificação para o mata-mata.

Os venezuelanos, por sua vez, não devem oferecer muita resistência. Já eliminada, a equipe entrará em campo apenas para cumprir tabela. O que faz do cenário ainda mais favorável ao Flu, que, além da vantagem técnica, também contará com o apoio da torcida.

Créditos: Créditos: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Diante disso, a inteligência artificial aponta vitória por 3 a 0 para o Fluminense: “O Tricolor deve abrir o placar ainda no primeiro tempo para tirar aquele “peso” das costas, balançar as redes com John Kennedy, e administrar a vantagem na segunda etapa enquanto aguarda boas notícias vindas da Bolívia. A parte do Flu no campo será feita com autoridade!”.

Fluminense não depende apenas de si

Além de fazer sua parte no gramado do Maracanã, o Flu ainda precisa torcer contra o Bolívar. Os times chegam empatados em número de pontos, com cinco cada, e com os bolivianos com dois gols a mais de saldo.

Ou seja, o Tricolor tem de ganhar e torcer para um tropeço do rival para avançar às oitavas de final da Copa Libertadores. Em caso de vitória do Bolívar, a equipe carioca necessita tirar a diferença existente no saldo de gols.

Lembrando que quem ficar em terceiro pegará uma vaga na repescagem da Copa Sul-Americana, enfrentando um dos segundos colocados da primeira fase do torneio.