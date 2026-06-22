Nesta segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), França e Iraque se enfrentam na Filadélfia, nos Estados Unidos, em partida válida pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, prever o que vai acontecer em campo.

Para a IA, o selecionado europeu tem amplo favoritismo. As diferenças técnica, física e tática que existem entre as equipes devem fazer os comandados do técnico Didier Deschamps ditar o ritmo do jogo desde o apito inicial. Ainda que a chuva tente atrapalhar, a tendência é de domínio total dos franceses.

O selecionado asiático, por sua vez, tentará se fechar ao máximo, negando os espaços ao poderoso adversário. Acontece que, tendo em vista a facilidade que a Noruega de Haaland teve para furar a defesa, o cenário não assusta os franceses. Com direito a gol de Kylián Mbappé, a inteligência artificial aponta uma goleada dos Bleus.

“Não há como fugir do óbvio aqui. A diferença técnica, física e tática entre as duas equipes é colossal. O Iraque cedeu muitos espaços dentro da área para a Noruega e deve sofrer ainda mais para segurar o ímpeto e a fome de recordes de Mbappé. Previsão do Placar: França 4 x 0 Iraque – com direito a mais um show e gols de Kylian Mbappé para colar no topo da artilharia histórica)”, diz o Gemini.

Créditos: Instagram/Seleção da França

Tempestade pode impactar França x Iraque

De acordo com um alerta de tempo que está em vigor na região, tempestades e chuvas fortes estão previstas para acontecer no horário da partida na Filadélfia. Por conta do clima, o duelo de logo mais pode ser o primeiro do Mundial a ser afetado pelo protocolo de raios.

O protocolo foi acionado diversas vezes durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025, que foi realizada nos gramados estadunidenses. Trata-se de uma medida de segurança adotada pelas autoridades para proteger os profissionais que trabalham no jogo e os torcedores.