Nesta segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), Noruega e Senegal se enfrentam em Nova Jérsey, nos Estados Unidos, em partida válida pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, prever o que vai acontecer no gramado do MetLife Stadium.

Segundo a IA, será um duelo franco, com os dois selecionados buscando os três pontos desde o apito inicial. Por conta da derrota para a França na primeira rodada e da necessidade de vencer, a tendência é que os africanos se exponham um pouco mais e, com isso, deem espaço para Haaland e companhia.

Em contrapartida, Sadio Mané e companhia têm totais condições de machucar a defesa norueguesa. Mas a projeção da inteligência artificial aponta para o selecionado europeu levando a melhor, especialmente aproveitando as brechas dadas pelos senegaleses no segundo tempo do confronto.

“Palpite do Analista: Noruega 3 x 1 Senegal. A Noruega deve carimbar sua vaga antecipada para as oitavas de final, aproveitando o desespero e os espaços deixados por Senegal no segundo tempo”, projeta o Gemini.

Créditos: Instagram/Seleção Norueguesa

Noruega mira 1º lugar do Grupo I

Caso vença o Senegal, a Noruega chegará na terceira rodada da fase de grupos sonhando com a primeira posição da chave. Afinal, terá o mesmo número de pontos da França, que passou por cima do Iraque sem grandes dificuldades e chegou aos seis pontos.

Esse cenário faria um dos duelos mais aguardados da primeira fase ganhar ainda mais importância, ficando até mesmo com cara de mata-mata. A primeira posição do grupo, vale lembrar, é determinante pensando no chaveamento da etapa eliminatória.

França e Noruega vão se enfrentar na próxima sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Boston, fechando suas participações no Grupo I.