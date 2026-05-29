Com a primeira metade do Brasileirão 2026 praticamente completa, as projeções a respeito da briga pelo título começam a ganhar corpo. Pensando nisso, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, antecipar quem ficará com a taça no fim do ano.

Na análise da IA, o atual cenário do campeonato coloca o Palmeiras como grande favorito a erguer o troféu. O Verdão lidera a tabela de classificação, com 38 pontos conquistados, sete a mais que o Flamengo, vice-líder, que tem uma partida a menos.

O Rubro-Negro desponta justamente como a maior ameaça ao líder. Considerando a partida que ainda tem a fazer, a vantagem pode diminuir para apenas quatro pontos, o que faria a disputa ficar aberta novamente. Embora tenha se desgarrado, o time carioca é o atual campeão e quer defender o título a todo custo.

Créditos: Instagram/Palmeiras

“Em resumo, o desempenho em campo e a matemática indicam que a taça tem altíssimas chances de ficar no Allianz Parque, a menos que o Flamengo consiga engatar uma sequência praticamente perfeita de vitórias nas próximas rodadas. Previsão do Campeão: Palmeiras”, diz o Gemini.

IA não acredita em outras equipes no Brasileirão

Para a inteligência artificial, a briga pelo título deve mesmo ficar entre Palmeiras e Flamengo. Apesar de não estarem tão distantes, Fluminense (30 pontos) e Athletico-PR (27 pontos), que fecham o G4 atualmente, não devem ter forças para fazer frente à dupla.

Só um desempenho fora do comum de ambos e uma queda muito drástica dos líderes faria o cenário mudar nesse sentido. Dos quatro colocados da tabela em diante, a IA considera praticamente impossível sonhar com o troféu em dezembro.

Conforme destacado anteriormente, o Fla é o atual campeão e detentor do título. O clube da Gávea levou a melhor sobre o Palestra na temporada passada e faturou o certame mais importante do futebol nacional – além da Copa Libertadores.