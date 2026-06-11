Logo mais, às 23h (de Brasília) desta quinta-feira (11), Coreia do Sul e Tchéquia se enfrentam no Estádio Akron, em Guadalajara, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, dizer o que vai acontecer em campo.

Segundo a projeção da IA, o que veremos no gramado do Akron será um “jogo de xadrez em alta velocidade”. Pelo menos por parte dos sul-coreanos, a ideia será tentar acelerar o duelo sempre que possível, imprimindo um ritmo intenso – trata-se da principal característica da equipe liderada por Son Heung-min.

A Tchéquia, por sua vez, tentará picotar ao máximo a partida. Os europeus possuem uma equipe mais física e pesada, então o jogo de velocidade não lhes interessa. O objetivo será deixar o embate lento, valorizando a posse da bola e explorando ao máximo as bolas aéreas.

Apesar do equilíbrio e da tensão, os asiáticos levarão a melhor. “Placar do Jogo: Coreia do Sul 2 x 1 Tchéquia. Prevejo um jogo tenso, de muita imposição física no início, mas o talento individual e o entrosamento da geração coreana devem prevalecer nos detalhes na segunda etapa. Son Heung-min marca um gol de transição rápida, Schick empata de cabeça, mas Lee Kang-in decide no finalzinho com um chute de fora da área”.

Créditos: Instagram/Son HeungMin

Duelos de Coreia do Sul e Tchéquia no Grupo A

Além do confronto direto, coreanos e tchecos terão como adversários México e África do Sul no Grupo A. Confira abaixo as tabelas de ambos:

Jogos da Coreia do Sul

Coreia do Sul x México – 18 de junho – às 22h – Akron

Coreia do Sul x África do Sul – 24 de junho – às 22h – El Gigante de Acero

Jogos da Tchéquia