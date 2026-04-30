Para quem deseja atuar como motorista de ônibus, é essencial entender os requisitos para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) específica para essa função.

A legislação brasileira estabelece que a idade mínima para solicitar a CNH na categoria D, que permite dirigir ônibus, é de 21 anos. Além da idade mínima, o candidato deve ter a CNH na categoria B, que habilita a condução de veículos de passeio.

A CNH B deve estar válida e ativa antes da solicitação da categoria D. Outro requisito importante é a apresentação de um laudo médico que comprove a aptidão física e mental do candidato. O candidato também não pode ter cometido infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses.

Documentação Necessária Para Obtenção

Para iniciar o processo de obtenção da CNH para ônibus, o candidato deve reunir uma série de documentos. É necessário apresentar um documento de identidade com foto, como RG ou a CNH anterior, além do CPF.

Um comprovante de residência atualizado também é exigido, que pode ser uma conta de serviços públicos em nome do candidato ou de um familiar, acompanhado de uma declaração que comprove a relação.

Adicionalmente, o laudo médico que atesta a aptidão do candidato para conduzir ônibus deve ser apresentado. Este laudo tem validade de 90 dias a partir da data de emissão. Por fim, o candidato precisa preencher um formulário de solicitação da CNH, que é fornecido pela autoescola onde se inscreve.

O próximo passo é se inscrever em uma autoescola credenciada pelo DETRAN do estado. O candidato deve agendar uma visita para apresentar toda a documentação necessária.

Após a finalização da inscrição, o candidato receberá orientações sobre as aulas teóricas e práticas que são essenciais para a obtenção da CNH específica para ônibus. As aulas teóricas abordarão temas como legislação de trânsito e segurança, enquanto as práticas focarão no desenvolvimento das habilidades de condução.