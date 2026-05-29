O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estabeleceu diretrizes para a realização da Prova de Vida, um procedimento essencial que comprova que o beneficiário continua vivo e apto a receber seus pagamentos.

Esta medida é importante para prevenir fraudes e garantir a integridade dos benefícios previdenciários. Todos os aposentados, pensionistas e beneficiários de programas governamentais devem realizar a Prova de Vida periodicamente.

Formas de realização da Prova de Vida

Os beneficiários podem realizar a Prova de Vida de duas maneiras: presencialmente ou digitalmente. A forma presencial pode ser feita no balcão de atendimento do órgão pagador ou nos terminais de autoatendimento do banco responsável pelo pagamento.

Já a Prova de Vida digital é feita através do aplicativo gov.br, utilizando o reconhecimento facial para confirmar a identidade do usuário. O INSS informa que o órgão que paga os benefícios é quem determina qual das opções está disponível para cada beneficiário.

Procedimento para Prova de Vida digital

Para realizar a Prova de Vida digital, o usuário deve seguir alguns passos no aplicativo gov.br. Primeiro, é necessário baixar o aplicativo e criar uma conta, se ainda não tiver uma. Após o login, o usuário deve acessar a seção “Serviços” e selecionar “Prova de vida”.

Em seguida, deve autorizar o procedimento e seguir as instruções para o reconhecimento facial. Uma vez concluído com sucesso, o status da Prova de Vida será atualizado para “Autorizado”. O acompanhamento pode ser feito pelo site do órgão pagador.

A Prova de Vida digital está disponível para aposentados, pensionistas e beneficiários que atendem a certos requisitos. Para utilizar o aplicativo, é necessário ter carteira de motorista (CNH) ou biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A validação da foto tirada durante o reconhecimento facial é feita nas bases da Senatran e da Justiça Eleitoral, garantindo a autenticidade do procedimento.

Diversos órgãos já se integraram ao sistema de Prova de Vida digital, permitindo que seus beneficiários realizem o procedimento de forma mais prática. Entre esses órgãos estão o SIGEPE, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil, e várias instituições estaduais e municipais.