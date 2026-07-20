Antes da saída de Rafael Borré para o River Plate ser confirmada, o Internacional já monitorava o mercado em busca de alternativas para reforçar o setor ofensivo. Com a transferência do colombiano e o desempenho irregular de Alerrandro, que ainda não conseguiu se consolidar como titular, a diretoria intensificou a procura por um novo camisa 9 para a sequência da temporada.

Em um primeiro momento, o Colorado avaliou a possibilidade de investir na contratação de Jhon Córdoba, atualmente no Krasnodar, da Rússia. No entanto, os altos valores envolvidos fizeram o clube redirecionar as atenções para opções consideradas mais acessíveis financeiramente. Entre os nomes que ganharam força nos bastidores estão Alex Arce, do Independiente Rivadavia, da Argentina, e Pedro Raul, que pertence ao Corinthians.

Alex Arce aparece como o alvo prioritário da direção colorada. Aos 31 anos, o atacante vive uma das melhores fases de sua carreira e acumula números expressivos na temporada. Em 17 partidas disputadas, balançou as redes 11 vezes, sendo oito gols marcados pela Copa Libertadores. O bom desempenho também rendeu convocações para a seleção paraguaia na Copa do Mundo, competição em que participou de dois confrontos, diante de Estados Unidos e Austrália, contribuindo para a campanha que levou o Paraguai às fases eliminatórias.

Apesar do interesse do Inter, a negociação promete ser difícil. O Independiente Rivadavia estipulou um valor próximo de US$ 3 milhões, cerca de R$ 15 milhões, para liberar o centroavante. A quantia é considerada elevada diante das limitações orçamentárias do clube gaúcho, que busca alternativas para viabilizar o investimento.

Outra possibilidade estudada pela direção é Pedro Raul. O atacante de 29 anos disputou 24 partidas pelo Corinthians na temporada, mas foi utilizado principalmente como opção no banco de reservas. Com pouco espaço entre os titulares, marcou apenas dois gols ao longo do ano.

O principal obstáculo para uma eventual negociação está no investimento realizado pelo Corinthians. O clube paulista desembolsou aproximadamente US$ 5 milhões para contratar Pedro Raul junto ao Toluca, do México, no início de 2024, e deseja recuperar parte desse montante em uma futura transferência.

Mesmo assim, alguns fatores podem favorecer um acordo. Natural do Rio Grande do Sul e torcedor declarado do Internacional desde a infância, Pedro Raul nunca escondeu o desejo de vestir a camisa colorada. Caso os clubes encontrem um formato de negociação que satisfaça ambas as partes, o aspecto pessoal pode contribuir para o avanço das conversas e fortalecer a possibilidade de o atacante atuar no Beira-Rio.