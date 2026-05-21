A Itália está se destacando como um novo destino para os ultrarricos, atraindo cidadãos de diversas partes do mundo, especialmente do Oriente Médio. A busca por um ambiente fiscal mais favorável tem levado muitos a considerar a mudança para o país, que oferece vantagens significativas em comparação com outras nações europeias.

Os incentivos fiscais são um dos principais atrativos que têm feito a Itália se tornar uma escolha popular entre os ricos. Historicamente criticada por seus vizinhos, a Itália agora se posiciona como um refúgio para aqueles que buscam melhores condições tributárias.

Cidadãos que antes residiam em países como a França estão migrando para a Itália em busca de benefícios fiscais. Um exemplo é Robert, um francês que se mudou para Roma e encontrou na Itália não apenas uma nova casa, mas também um regime tributário mais atrativo.

Benefícios fiscais atraentes

Um dos principais motivos que levam os ricos a se estabelecerem na Itália é a possibilidade de pagar um imposto fixo sobre a renda estrangeira. Essa taxa, que não varia independentemente do quanto a pessoa ganha, é um fator decisivo para muitos.

Além disso, a isenção de impostos sobre heranças para propriedades avaliadas em até 1 milhão de euros é um atrativo significativo em comparação com a França, onde o limite de isenção é muito menor. Na França, os impostos sobre propriedade e herança são considerados altos, o que leva muitos a reconsiderar suas opções.

Robert menciona que, enquanto na Itália não há imposto sobre a residência principal, na França existem taxas que podem ser pesadas para aqueles que possuem bens significativos. A mudança para a Itália, portanto, é vista como uma estratégia para minimizar a carga tributária.

Embora muitos estejam considerando a mudança, a decisão não é simples. O advogado tributarista Jerome Barre observa que, apesar do interesse crescente, a mudança exige planejamento cuidadoso. Para empresários, por exemplo, é necessário mudar a sede da empresa, o que pode complicar ainda mais o processo.