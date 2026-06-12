O Itaú anunciou uma novidade que pode chamar a atenção de muitos brasileiros nos próximos meses. A iniciativa amplia as vantagens oferecidas aos clientes do banco e aposta em uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia, seja para trabalho, estudos ou tarefas pessoais.

Durante o evento Google for Brasil, realizado em 10 de junho, foi confirmado que clientes da instituição terão acesso gratuito ao plano Gemini AI Plus por 12 meses. A parceria entre o Itaú e o Google foi apresentada como uma forma de facilitar o uso de recursos avançados de inteligência artificial.

A assinatura disponibilizada inclui acesso ao Gemini Pro 3.1 com Deep Research, ferramenta voltada para pesquisas mais aprofundadas. Além disso, o pacote oferece 400 GB de armazenamento em nuvem, ampliando o espaço disponível para guardar arquivos e documentos.

Outro diferencial da oferta está nos créditos liberados para recursos de criação de imagens por meio do Nano Banana e também para ferramentas ligadas à produção musical com o Lyria. Com isso, os usuários passam a ter acesso a diferentes funcionalidades em uma única assinatura.

O benefício poderá ser resgatado diretamente pelo aplicativo do Itaú. Para pessoas físicas, a opção estará disponível na área Minhas Vantagens, enquanto clientes empresariais poderão encontrá-la na plataforma Mais Vantagens.

A assinatura ainda permite adicionar até cinco dependentes, funcionando como um plano familiar ou até mesmo como uma alternativa para pequenas empresas. Dessa forma, mais pessoas podem utilizar os recursos sem a necessidade de contratar assinaturas separadas.

Créditos: Divulgação/Itaú

Parceria deve ganhar novos desdobramentos

Segundo o Itaú, a colaboração com o Google deverá avançar com novas iniciativas envolvendo o Gemini. Embora o banco não tenha detalhado os próximos passos, a expectativa é ampliar as formas de interação entre clientes, serviços e plataformas.

O diretor de Parcerias e Beyond Banking do Itaú, Rodrigo Carneiro, afirmou que a proposta é tornar a inteligência artificial mais acessível e relevante para os usuários. Atualmente, o Gemini AI Plus custa R$ 24,99 por mês no Brasil, o que representa uma economia de quase R$ 300 ao longo dos 12 meses oferecidos gratuitamente.