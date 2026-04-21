Conhecida por uma das carreiras mais bem-sucedidas da música brasileira, Ivete Sangalo também vem se destacando fora dos palcos. Além dos shows e projetos artísticos, a cantora encontrou uma nova forma de ampliar seus ganhos ao apostar no empreendedorismo e no mercado de alimentação saudável, um dos segmentos que mais crescem no país.

Ivete Sangalo: Vero Brodo aposta em caldos naturais e proposta saudável

Em 2024, Ivete Sangalo anunciou o lançamento da Vero Brodo, marca de caldos naturais que se apresenta como alternativa aos tradicionais caldos industrializados. A proposta do negócio é oferecer produtos 100% naturais, feitos com ingredientes selecionados e inspirados em receitas caseiras, resgatando sabores tradicionais e mais nutritivos para o consumidor.

Para 2025, a empresa planeja um salto significativo. Segundo o sócio da cantora, o empresário Rafael Vaz, a Vero Brodo deve receber um investimento de cerca de R$ 60 milhões, destinado à construção de uma nova fábrica e à expansão para o setor de food service. A marca também negocia com redes de restaurantes e prevê a entrada em atacarejos até o fim do ano.

Créditos: Divulgação Vero Brodo

Crescimento acelerado no mercado

O desempenho inicial da foodtech animou os sócios. Em 2024, a Vero Brodo alcançou aproximadamente 800 pontos de venda em todo o Brasil e faturou cerca de R$ 2 milhões. Para este ano, a projeção é ambiciosa: crescer 23 vezes e atingir uma receita estimada em R$ 46 milhões, consolidando a marca no mercado nacional.

A produção dos caldos é realizada pela GlobalFruit, empresa do grupo familiar Vaz, com sede em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Atualmente, a Vero Brodo oferece sabores como caldo de vegetais, carne, galinha, ossos, feijão e caldo suíno, com preços que variam entre R$ 17,90 e R$ 18,90. A marca destaca benefícios como melhora da saúde intestinal, fortalecimento do sistema imunológico e cuidado com ossos, pele e articulações.