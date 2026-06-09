Os jogos da Copa do Mundo de 2026 disputados no México, nos Estados Unidos e no Canadá poderão ser interrompidos caso haja registro de raios próximos aos estádios. A medida faz parte de um protocolo especial que será aplicado durante o torneio e poderá afetar partidas em diferentes situações climáticas.

A regra foi definida pela Fifa em conjunto com autoridades dos três países-sede. O procedimento já havia sido utilizado na Copa do Mundo de Clubes do ano passado e, segundo a previsão de meteorologistas, pode até mesmo entrar em ação logo na partida de abertura entre México e África do Sul.

De acordo com o protocolo, um alerta será emitido quando forem identificados raios em uma área entre 13 e 16 quilômetros do estádio. Nessa situação, jogadores, árbitros e integrantes das comissões técnicas deverão deixar o campo, enquanto os torcedores serão orientados a procurar áreas seguras.

Após a paralisação, será iniciado um período de observação de 30 minutos. Caso não sejam detectados novos raios, haverá um tempo para aquecimento dos atletas antes da retomada da partida. No entanto, se novas ocorrências forem registradas, a contagem será reiniciada por mais 30 minutos.

Algumas arenas contam com cobertura, o que poderia facilitar a continuidade dos confrontos. Ainda assim, a decisão não ficará com a administração do estádio. Justamente por questões de segurança, caberá ao árbitro, em conjunto com o diretor da partida, avaliar se as condições permitem a sequência do jogo.

Créditos: Wikimedia Commons (Estádio Azteca)

Protocolo também vale para outras condições climáticas

A medida não se limita apenas às tempestades com raios. O protocolo também poderá ser aplicado em cenários de calor intenso, chuvas fortes, queda de granizo e outras situações que possam representar riscos para atletas, equipes de arbitragem e público presente nos estádios.

Dessa forma, a Copa do Mundo de 2026 terá um sistema de monitoramento climático mais rígido durante as partidas. A intenção é garantir que qualquer decisão relacionada ao andamento dos jogos seja tomada com base nas condições observadas no momento, priorizando a segurança dentro e fora de campo.