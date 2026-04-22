A movimentação nos bastidores do futebol internacional voltou a chamar atenção nos últimos dias, justamente por envolver um nome extremamente jovem que já desperta interesse de gigantes europeus. No entanto, o que mais impressiona não é apenas a disputa acirrada, mas até mesmo a forma como esse talento vem sendo tratado fora do país.

Trata-se de Eduardo Conceição, joia de apenas 16 anos das categorias de base do Palmeiras, que foi apontado pelo jornal britânico Daily Mail como “a maior promessa do futebol mundial”. A avaliação colocou o meia-atacante no radar de clubes como Barcelona, Manchester City e Manchester United, que já disputam sua contratação.

Disputa europeia cresce nos bastidores

O interesse internacional não ficou apenas no campo da observação, justamente porque o Manchester United já iniciou movimentos concretos para tentar fechar negócio. O clube inglês trabalha na preparação de uma proposta que pode chegar a 40 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 233 milhões, além de bônus ainda a serem definidos.

Enquanto isso, Barcelona e Manchester City seguem avançando em suas estratégias para tentar convencer o Palmeiras. No entanto, o clube brasileiro adota postura firme e não demonstra pressa para negociar, justamente por entender o potencial de valorização do jovem atleta.

A diretoria alviverde, inclusive, já recusou uma proposta anterior considerada significativa. A oferta envolvia 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 146 milhões, além de mais 15 milhões de euros em bônus, algo em torno de R$ 87 milhões, o que evidencia o nível da disputa atual.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras mantém estratégia e mira valorização

Mesmo diante do assédio europeu, o Palmeiras mantém uma posição clara nos bastidores, justamente priorizando um valor ainda mais alto em uma possível negociação. A expectativa do clube é alcançar pelo menos os 40 milhões de euros, número que já aparece como referência nas conversas atuais.

Esse cenário não é novidade para o clube paulista, que nos últimos anos se especializou em revelar talentos de grande impacto no futebol mundial. Casos recentes reforçam essa estratégia, que segue sendo aplicada com cautela e planejamento.

Entre os exemplos mais marcantes estão Endrick e Estêvão, que foram negociados por valores expressivos. Endrick foi vendido ao Real Madrid em 2022 por cerca de 72 milhões de euros, enquanto Estêvão acertou com o Chelsea por quase 61,5 milhões de euros.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Contrato longo e multa milionária

A situação contratual de Eduardo Conceição também ajuda a explicar a tranquilidade do Palmeiras nesse processo, justamente porque o jogador já possui vínculo profissional firmado. O contrato do jovem é válido até janeiro de 2029, o que dá segurança ao clube em qualquer negociação futura.

Além disso, a multa rescisória estabelecida é considerada elevada, chegando a 100 milhões de euros, cerca de R$ 583 milhões. Esse valor funciona como uma proteção importante, ao mesmo tempo em que reforça o potencial atribuído ao atleta internamente.

Mesmo ainda atuando nas categorias de base, Eduardo Conceição já desperta atenção global, algo que não acontece por acaso. Até mesmo o reconhecimento internacional precoce mostra como o jogador vem sendo observado com atenção por grandes potências do futebol.

Diante desse cenário, o Palmeiras segue firme em sua estratégia, justamente equilibrando exposição, valorização e planejamento. No entanto, com o avanço das negociações e o interesse crescente da Europa, a tendência é que novos capítulos dessa disputa surjam em breve.