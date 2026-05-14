É oficial: o Juventus vai disputar o título do Campeonato Paulista de 2027 com o Palmeiras e as demais potências do estado. Depois de 19 anos afastado e tentando retornar à elite do futebol paulista, o tradicional clube da Mooca, bairro da zona leste da capital, finalmente conseguiu o acesso à Série A1.

A vaga veio junto com a classificação para a final da Série A2. Esse é um dos resultados da recente mudança pela qual passou o Moleque Travesso, que sete meses atrás fez a transição do modelo associativo para o de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Com promessa de investimento de R$ 480 milhões em dez anos, o grupo Contea Capital adquiriu 90% das ações. Como uma das primeiras medidas, a nova gestão realizou a troca do gramado da Rua Javari, que deixou de ser natural e passou a ser sintético – a empresa é a mesma que cuida do piso da casa do Verdão.

Créditos: Bruno Costa/Juventus

Embora tanto a transição para o modelo empresarial quanto a troca do gramado tenha gerado insatisfação em parte da torcida, é inegável que a tradicional agremiação paulistana vive uma fase diferente em sua história. Após quase duas décadas de marasmo, o time volta a sonhar com voos altos de novo.

Juventus mira a Série D do Brasileirão

No embalo do sucesso nas divisões estaduais, o Moleque Travesso agora mira a caminhada a nível nacional. Segundo Cláudio Fiorito, CEO da SAF, o principal objetivo do clube é conseguir o acesso a Série D do Brasileirão para ter um calendário cheio e continuar avançando com o projeto de colocar o Juventus no topo.

“Conseguir o acesso à Série D é a prioridade para que a gente possa, no próximo ano, poder ter um calendário recorrente e, com isso, atrair os atletas dos quais nós pretendemos que façam parte do projeto”, explicou Fiorito.