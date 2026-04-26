A devolução de um imóvel alugado costuma gerar dúvidas e até mesmo conflitos entre locadores e inquilinos. Isso acontece justamente porque muitos contratos incluem exigências que nem sempre refletem o que está previsto na legislação, o que acaba confundindo quem precisa encerrar o acordo.

No entanto, a Lei do Inquilinato estabelece regras claras sobre essa situação. A norma determina que o imóvel deve ser devolvido nas mesmas condições em que foi recebido, salvo os desgastes naturais decorrentes do uso ao longo do tempo.

O que a lei realmente exige na devolução

Essa regra deixa evidente que não existe obrigação automática de pintar o imóvel ao fim do contrato. Ou seja, o simples encerramento da locação não exige uma nova pintura, especialmente quando há apenas sinais comuns de uso.

Justamente por isso, situações como tinta levemente desbotada ou sujeira normal do dia a dia são consideradas desgaste natural. Esses fatores não configuram dano, e portanto não geram a necessidade de o inquilino realizar qualquer reparo desse tipo, mesmo que o imóvel não esteja com aparência de novo.

Por outro lado, a obrigação surge quando há alterações ou prejuízos reais nas paredes. Casos como manchas intensas, furos ou até mesmo a mudança da cor original para tons diferentes podem exigir a pintura antes da devolução, justamente para recompor o estado original.

Créditos: Freepik

O papel da vistoria de entrada

Um dos pontos mais importantes nesse processo é a vistoria de entrada do imóvel. Esse documento funciona como referência principal para comparar o estado inicial com o momento da entrega, evitando dúvidas ou interpretações equivocadas entre as partes envolvidas.

Até mesmo pequenos detalhes registrados na vistoria podem fazer diferença na hora de definir responsabilidades. Se o imóvel já apresentava marcas ou desgaste na pintura, por exemplo, o inquilino não pode ser cobrado por algo que já existia anteriormente.

No entanto, quando há ausência desse registro ou falhas na descrição, podem surgir conflitos entre as partes. Por isso, a vistoria bem detalhada é essencial para garantir segurança tanto para quem aluga quanto para o proprietário, evitando discussões futuras.

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Cláusulas abusivas e exceções

Outro ponto que chama atenção envolve cláusulas contratuais que exigem pintura nova de forma automática. Esse tipo de exigência, quando não considera o estado real do imóvel, pode ser contestado por ser considerado abusivo diante da legislação vigente.

Justamente nesses casos, o que prevalece é o que está previsto na legislação, e não necessariamente o que foi incluído no contrato. A lei busca equilíbrio, evitando que o inquilino seja obrigado a arcar com custos indevidos sem justificativa concreta.

Ainda assim, existem exceções claras que precisam ser observadas. Se o morador causou danos às paredes ou alterou a cor original, a responsabilidade pela pintura passa a ser dele, justamente para restaurar o imóvel ao estado anterior e evitar prejuízos ao proprietário.

Em resumo, a regra central é simples e direta, mas muitas vezes mal interpretada. O imóvel deve ser devolvido como foi recebido, considerando apenas o desgaste natural do tempo, sem imposição automática de pintura ao fim do contrato, o que garante mais equilíbrio nas relações.