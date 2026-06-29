Cortar a grama parece uma tarefa simples e inofensiva aos olhos de muitos. Mas, não é bem assim que as coisas funcionam. Cuidar do quintal pode custar caro, rendendo multa e pesando no bolso dos moradores deste país.

Em diversas cidades de Portugal, cortar a grama no horário do almoço deixou de ser apenas uma questão de bom senso e passou a ser regulamentado.

Em algumas localidades, o uso de cortadores de grama entre 12h e 16h é proibido e o descumprimento da norma pode resultar em multa. A medida tem alterado a rotina de muitos moradores, principalmente nos fins de semana.

Por que existem restrições ao corte de grama?

As limitações têm como objetivo reduzir a poluição sonora durante o período de descanso e proteger a saúde de quem opera os equipamentos nos horários de maior calor. Com isso, o uso de máquinas mais barulhentas acaba sendo concentrado no início da manhã e no fim da tarde.

Mesmo que o equipamento seja utilizado por poucos minutos, o morador pode ser penalizado, já que muitos regulamentos não fazem distinção entre serviços rápidos e prolongados.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Aqui no Brasil existe chance de multa?

No Brasil, não existe uma lei federal que estabeleça horários únicos para cortar a grama. Em 2026, as regras variam conforme a legislação de cada município, as normas de condomínios e as chamadas Leis do Silêncio.

Além dos horários permitidos, especialistas recomendam alguns cuidados para preservar a saúde do gramado e evitar conflitos com a vizinhança:

Utilizar cortadores de grama apenas nos horários autorizados pelo município ou condomínio, normalmente entre 7h ou 8h e 18h ou 19h nos dias úteis, com início mais tarde aos fins de semana;

Nunca remover mais de um terço da altura da grama em um único corte;

Manter a altura adequada para cada espécie, como a grama Esmeralda entre 2 e 3 centímetros e as variedades Santo Agostinho e São Carlos entre 4 e 5 centímetros;

Aumentar a frequência dos cortes nos períodos chuvosos e espaçá-los durante o inverno ou em épocas de seca;

Utilizar equipamentos bem conservados, lâminas afiadas e equipamentos de proteção individual, evitando o corte com a grama molhada.

Regras variam conforme a cidade

As normas sobre ruído não são padronizadas. Cada município pode estabelecer horários diferentes para o funcionamento de equipamentos de jardinagem, além de prever restrições específicas para determinados bairros, condomínios ou épocas do ano.

Antes de realizar a manutenção do jardim, vale consultar a legislação local para verificar os dias e horários permitidos, quais equipamentos estão sujeitos às restrições e se existem exceções para serviços públicos ou situações emergenciais.

Em geral, autorizações para cortar a grama fora dos horários permitidos são incomuns, especialmente em imóveis residenciais. Pessoas com jornadas de trabalho diferenciadas devem consultar a prefeitura ou a administração do condomínio para verificar se existe alguma possibilidade de exceção.

Na ausência dessa autorização, alternativas como o uso de equipamentos mais silenciosos, a contratação de serviços de jardinagem em horários permitidos ou acordos entre vizinhos podem ajudar a evitar transtornos.

Prevenção de multas

As restrições ao uso de cortadores de grama buscam equilibrar o direito de cuidar da propriedade com o descanso e o bem-estar coletivo. Em áreas urbanas mais adensadas, a redução do ruído durante parte do dia contribui para uma convivência mais harmoniosa entre os moradores.

Por isso, antes de realizar a manutenção do jardim, é recomendável verificar as regras em vigor no município ou condomínio. Respeitar os horários estabelecidos, utilizar equipamentos adequados e adotar boas práticas de jardinagem ajuda a evitar multas, preservar a boa relação com a vizinhança e manter o gramado saudável.