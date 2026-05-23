Enquanto segue fazendo gols dentro de campo, Lionel Messi mantém suas atividades empresariais fora dele. Em mais um de seus movimentos no mundo dos negócios, o camisa 10 do Inter Miami e da Argentina comprou uma espécie de shopping a poucos quilômetros da sua antiga casa no futebol, o Camp Nou.

Construído nos anos 80 para abrigar cerca de cem pequenas lojas, o imóvel abrigava a antiga galeria Via Wagner. Em 1993, o estabelecimento fechou por diferentes motivos, sendo um deles o fato de os empreendimentos pertencerem a donos distintivos – as divergências impossibilitaram soluções ágeis.

De lá para cá, o “shopping” passou a ser alvo de ocupações e nunca foi restaurado. No começo dos anos 2000, foi atingido por um incêndio. Da parte de Messi, a aquisição foi feita por meio do Edificio Rostower SOCIMI, um fundo de investimentos imobiliários listado em bolsa do qual é um dos integrantes.

Créditos: Instagram/Lionel Messi

A aquisição custou € 11,5 milhões. Localizado no Turó Park, no bairro de Sarrià-Sant Gervasi, um dos mais nobres de Barcelona, o imóvel fica a cerca de 3,5 quilômetros de distância do Camp Nou, o que dá, mais ou menos, 15 minutos de carro.

Lionel Messi faz bonito no mundo dos negócios

Engana-se quem pensa que Leo faz bonito apenas em campo. As informações da Forbes apontam o craque como o segundo jogador de futebol mais bem pago do mundo e o quinto atleta mais bem pago do mundo.

Aos 38 anos, ele soma US$ 60 milhões com ganhos em campo, advindos do contrato com o Inter Miami, da MLS, além de US$ 70 milhões com negócios fora das quatro linhas, incluindo patrocínios – totalizando então US$ 130 milhões ao ano.

O camisa 10 faz parte do seleto grupo de atletas bilionários. Até pouco tempo, apenas Cristiano Ronaldo ostentava esse status. Fora do esporte bretão, a curta lista de atletas bilionários contempla Tiger Woods e Floyd Mayweather.