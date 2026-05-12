Recentemente, mais 110 famílias em Minas Gerais foram beneficiadas com o Auxílio Reconstrução, totalizando R$ 803 mil. Este pagamento faz parte do quarto lote do benefício, que já atendeu 1.779 famílias afetadas pelas chuvas de fevereiro, resultando em um total de R$ 12,9 milhões repassados.

O Auxílio Reconstrução é gerido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). De acordo com a Medida Provisória nº 1.338, o auxílio é destinado a famílias que residem em áreas reconhecidas como afetadas por desastres, onde houve danos materiais ou perda de bens.

Forma de pagamento do benefício

O benefício é concedido em parcela única e depositado pela Caixa Econômica Federal. Os pagamentos são feitos em conta poupança social digital, que é aberta automaticamente em nome do beneficiário.

É importante ressaltar que apenas um membro da família pode receber o valor, e não há possibilidade de descontos ou compensações de dívidas anteriores sobre esse montante. O beneficiário não precisa ir a uma agência bancária para acessar os recursos.

As áreas consideradas efetivamente atingidas incluem aquelas que foram inundadas ou danificadas por deslizamentos de terra. A concessão do auxílio depende da verificação das informações enviadas pelas prefeituras, além da autodeclaração do responsável familiar.

O processamento do quinto lote do Auxílio Reconstrução foi concluído, habilitando 1.512 famílias, sendo a maioria de Juiz de Fora. O responsável familiar deve acessar o site do benefício para confirmar os dados cadastrados pelas prefeituras. O sistema também disponibiliza informações sobre pendências que precisam ser resolvidas para liberar o auxílio.

Para receber o benefício, é necessário que o responsável familiar valide suas informações no site do auxílio. O acesso pode ser feito utilizando a conta no portal http://Gov.br. Caso haja dificuldades, existe um chat de atendimento disponível para orientar sobre o Auxílio Reconstrução.