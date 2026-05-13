O Liverpool promete movimentar bastante a janela de transferências europeia. Após contratar o sueco Alexander Isak e o francês Hugo Ekitiké, o clube inglês mira as aquisições de mais atacantes e, com isso, pode formar um quadrado ofensivo com o brasileiro Rayan e o britânico Anthony Gordon.

Segundo o The Athletic, os Reds monitoram alguns atacantes no mercado da bola, dentre os quais Rayan, que tem se destacado no Bournemouth, e Gordon, um dos principais nomes do Newcastle. Além deles, também estão na mira: Kudus (Tottenham), Minteh (Brighton), Bowen e Summerville (ambos do West Ham United).

As situações de Kudus, Bowen e Summerville são indefinidas, visto que suas equipes (Tottenham e West Ham) brigam contra o rebaixamento na Premier League. Quanto a Minteh, o ponto favorável é o fato de ele já ter sido comandado pelo técnico Arne Slot no Feyenoord, da Holanda.

Créditos: Instagram/Rayan

Contudo, as movimentações de mais apelo, sem dúvidas, seriam Rayan e Gordon, que poderiam impulsionar e muito o ataque vermelho. O Liverpool, vale lembrar, perderá Mohamed Salah e também corre o risco de sofrer as baixas de Gakpo e Chiesa, o que explica a procura por jogadores da posição.

Liverpool também olha para destaque português

Além dos nomes já citados, os Reds também observam com atenção os passos de Francisco Conceição. O português da Juventus é visto como o possível sucessor de Salah no Anfield Road, conforme noticiou o Corriere dello Sport.

Para tirá-lo da Velha Senhora, o time inglês precisaria desembolsar 70 milhões de euros (cerca de R$ 406 milhões). Assim como a Juve de uma forma geral, Conceição não faz uma temporada muito empolgante e tem uma baixa participação em gols: quatro tentos e quatro assistências em 44 partidas disputadas.

Apesar disso, é um jovem talento do futebol lusitano, com só 23 anos de idade, e possui grande potencial. Ele é um dos candidatos a representar o selecionado português na Copa do Mundo de 2026.