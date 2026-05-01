A maior obra do planeta Terra está em curso neste momento, sendo realizada na China, uma das potências mundiais. Trata-se da represa conhecida como Três Gargantas, um projeto tão grandioso que fez com que o globo tivesse sua rotação alterada e o eixo deslocado, segundo informações divulgadas pela Nasa.

De acordo com informações da agência espacial estadunidense, a rotação do planeta foi desacelerada em 0,06 microssegundos por dia e o eixo deslocado em 2 centímetros por conta da grande massa de água de 40 bilhões de metros cúbicos abrigados na represa.

Em 2025, uma nova obra no local, com investimento de 167 bilhões de dólares (cerca de R$ 875 bilhões, na cotação atual), foi confirmada. A nova represa será ainda maior que a Três Gargantas, com capacidade para produzir uma quantidade de energia quase três vezes superior à da construção anterior.

Créditos: Divulgação/Geo Engineer

Ao que tudo indica, a construção deve ser 100% concluída em 2030, fazendo com que os chineses avancem ainda mais na transição energética. No total, serão cinco represas em cascata que gerarão 300 bilhões de kWh por ano para a China.

Obra gigante da China preocupa vizinhos

Se na China as notícias a respeito do empreendimento são celebradas, o mesmo não pode ser dito em relação aos vizinhos. As atividades realizadas no país têm preocupado nações como Índia, Bangladesh e até mesmo o Tibete, região autônoma chinesa.

Os países vizinhos acreditam que uma obra dessa magnitude pode trazer consequências para a região. O principal temor é que haja terremotos, bem como o que pode vir a ocorrer caso haja um problema futuro. A enorme massa de água deixa as populações em estado de alerta para possíveis desastres.

A maior represa do mundo, que também é o maior projeto hidrelétrico já construído, não poderia se tornar uma realidade sem nenhum tipo de impacto ambiental.