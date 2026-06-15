Uma das maiores intervenções ferroviárias em andamento no país avança com investimento de R$ 5 bilhões e mobiliza cerca de cinco mil trabalhadores. O projeto vem chamando atenção pelo ritmo acelerado das atividades, mantendo frentes de trabalho em operação ao longo do traçado.

Trata-se da Ferrovia de Mato Grosso (FMT), empreendimento que está sendo construído no Mato Grosso e já registra a instalação de aproximadamente um quilômetro de trilhos por dia. A obra é considerada uma das principais apostas para fortalecer a infraestrutura logística da região.

A primeira fase conecta Rondonópolis a um novo terminal ferroviário localizado entre Dom Aquino e Campo Verde. Com 162 quilômetros de extensão, esse trecho tem previsão de entrar em funcionamento durante o segundo semestre de 2026.

Para sustentar esse avanço, equipes atuam simultaneamente em diversas etapas da construção. O trabalho envolve desde a preparação do terreno até o posicionamento dos trilhos, criando uma operação contínua que depende de planejamento e abastecimento permanente de materiais.

A expectativa é que a nova estrutura ajude a reduzir a dependência do transporte rodoviário, justamente em um estado que lidera a produção nacional de soja, milho e algodão. Atualmente, boa parte dessa produção percorre longas distâncias pelas estradas até os portos.

Créditos: Divulgação/Rumo

Projeto busca ampliar eficiência logística

Com a futura operação da ferrovia, a expectativa é diminuir gargalos no escoamento das safras. O transporte ferroviário permite movimentar grandes volumes de carga em uma única viagem, além de reduzir o consumo de combustível por tonelada transportada e a circulação de caminhões nas rodovias.

A dimensão da obra também impressiona pela quantidade de profissionais envolvidos. Operadores de máquinas, engenheiros, topógrafos, soldadores, técnicos e equipes de apoio fazem parte da estrutura necessária para manter o cronograma em andamento diariamente.

Além dos empregos diretos, o empreendimento movimenta serviços e atividades econômicas nos municípios próximos ao traçado. Caso mantenha o ritmo atual, a Ferrovia de Mato Grosso poderá se consolidar como um marco da infraestrutura nacional e ampliar a participação das ferrovias no transporte de cargas do Brasil.