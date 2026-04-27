O Governo de São Paulo firmou um convênio com uma prefeitura para viabilizar a implantação do projeto TIC Eixo Oeste, que tem como objetivo ligar a estação Água Branca, na capital paulista, a Sorocaba.

Com essa parceria, Carapicuíba será a primeira cidade a receber uma estação do novo serviço após Água Branca, o que demonstra a importância do município para a execução do projeto ferroviário.

O acordo assinado entre o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e o prefeito José Roberto da Silva, autoriza o estado a utilizar áreas municipais para realizar obras de ampliação e melhorias nas estações, além da implantação de trilhos.

O convênio tem validade de cinco anos e concede ao estado uma permissão “irrevogável e irretratável” para executar intervenções em áreas de Carapicuíba, tanto de forma direta quanto indireta.

Estrutura do projeto

O TIC Eixo Oeste, também conhecido internamente como “PPP TIC Sorocaba”, prevê a construção de aproximadamente 100 quilômetros de extensão entre São Paulo e Sorocaba. O tempo estimado de viagem entre as duas cidades é de cerca de uma hora, e os investimentos totais do projeto estão orçados em R$ 11,9 bilhões.

Além do projeto TIC Eixo Oeste, houve uma atualização no sistema de pagamento nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda em São Paulo. Desde o último domingo, os passageiros podem pagar a tarifa diretamente nas catracas utilizando cartões de crédito, débito ou smartphones. O novo sistema aceita pagamentos por aproximação, facilitando o acesso aos trens.

As catracas agora aceitam as principais bandeiras do mercado, incluindo cartões Elo, Mastercard e Visa. A recomendação para os usuários é retirar o cartão da bolsa ou carteira ao aproximá-lo do leitor, para evitar falhas ou cobranças indevidas.