O Manchester United já começou a planejar mudanças importantes para o meio-campo após a saída de Casemiro. O clube inglês se despediu do brasileiro nos últimos dias e, justamente por isso, passou a observar um destaque do futebol brasileiro para assumir o setor na próxima janela.

Casemiro fez sua última partida em Old Trafford na vitória por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest. Depois do confronto, o Manchester United publicou uma homenagem ao volante nas redes sociais e definiu o camisa 18 como um “ícone” da equipe inglesa.

Durante a partida, o brasileiro recebeu uma longa salva de palmas da torcida ao ser substituído. Além disso, ele também apareceu diversas vezes na transmissão antes mesmo da bola rolar, já que o duelo marcou sua despedida do estádio nesta temporada.

O volante ainda não definiu qual será seu próximo destino no futebol. No entanto, Casemiro afirmou que não irá renovar contrato com o Manchester United, enquanto propostas de clubes da Europa, dos Estados Unidos e também da Arábia Saudita seguem surgindo nos bastidores.

O possível substituto do brasileiro é Danilo, volante do Botafogo que passou a ser monitorado pelo clube inglês. Além do Manchester United, o Palmeiras também acompanha a situação do jogador, que hoje é tratado como um dos principais ativos do elenco carioca.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Futuro indefinido

Recentemente, Danilo ficou fora de uma partida contra o Corinthians por motivos pessoais, mas a situação também teve relação com seu futuro. Caso entrasse em campo, ele alcançaria 12 jogos no Brasileirão e ficaria impedido de atuar por outro clube da competição.

Mesmo com o interesse do Palmeiras e até uma sondagem feita pelo Flamengo, o volante prioriza uma transferência para o futebol europeu, especialmente para a Inglaterra. Ainda assim, a tendência é que qualquer definição aconteça apenas depois da Copa do Mundo.