O mercado da bola segue movimentando os bastidores do futebol brasileiro, justamente em um momento em que os clubes começam a projetar ajustes importantes para a sequência da temporada. No entanto, algumas situações ainda caminham com cautela, até mesmo quando envolvem nomes que chamam atenção pelo desempenho recente e pelo simbolismo que carregam.

Entre esses casos, o Internacional aparece atento a uma possível oportunidade, que envolve um atacante com nome de peso no futebol mundial. Trata-se de Ronaldo Tavares, jogador do Athletic, que vem se destacando como artilheiro da Série B e entrou no radar colorado para a próxima janela.

Nome de peso volta a ganhar destaque

A situação chama atenção não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pelo peso do nome Ronaldo no futebol, justamente um dos mais marcantes da história. Ao longo dos anos, três jogadores elevaram esse nome ao topo do mundo: Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

No entanto, Ronaldo Tavares tenta construir sua própria trajetória, mesmo que em um cenário diferente e longe dos holofotes globais desses ídolos. Ainda assim, seu desempenho recente na Série B coloca o atacante em evidência, até mesmo despertando o interesse de clubes da elite do futebol brasileiro.

O Internacional, por sua vez, busca justamente um centroavante para reforçar o elenco, o que torna o nome do português uma opção viável. A diretoria avalia o mercado com cautela, considerando tanto o custo quanto o potencial de retorno esportivo.

Créditos: Reprodução/Instagram (Ronaldo Fenômeno)

Valores mais acessíveis animam cenário

Um fator que mudou o panorama da possível negociação foi a redução no valor pedido pelo Athletic, justamente algo que pode facilitar um avanço futuro. Antes, o clube mineiro exigia cerca de 3 milhões de euros, o que dificultava qualquer investida mais concreta por parte de interessados.

Agora, no entanto, a pedida caiu para aproximadamente 1,5 milhão de euros, algo em torno de R$ 8,8 milhões na cotação atual. Essa mudança torna o negócio mais acessível, até mesmo para clubes que trabalham com orçamento mais controlado na janela de transferências.

Apesar disso, o Internacional ainda não abriu negociações oficiais, mantendo a situação apenas em análise nos bastidores. A tendência é que qualquer movimento mais concreto aconteça apenas na abertura da próxima janela, justamente quando o clube pretende agir com mais firmeza no mercado.

Créditos: Divulgação/Athletic

Disputa pode esquentar nos bastidores

Mesmo sem negociações em andamento neste momento, o cenário indica que a disputa pelo atacante pode se intensificar nos próximos meses. Isso porque outros clubes da Série A também monitoram de perto a situação de Ronaldo Tavares, o que pode elevar a concorrência.

Entre os interessados, aparecem o Santos e o Atlético-MG, que acompanham o desempenho do jogador e avaliam uma possível investida. Esse interesse múltiplo pode impactar diretamente nas decisões do Internacional, justamente na hora de definir prioridades.

Curiosamente, antes de qualquer definição fora de campo, Ronaldo Tavares terá um encontro direto com o Internacional. O Athletic enfrenta o clube gaúcho nesta quarta-feira (22), às 20h30, pela 5ª rodada da Copa do Brasil, em duelo marcado para o Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Esse confronto pode servir até mesmo como uma vitrine decisiva, já que o atacante terá a chance de mostrar seu valor justamente diante de um possível interessado. Ainda assim, o desfecho dessa história deve depender dos próximos passos do mercado, que prometem movimentar os bastidores nas próximas semanas.