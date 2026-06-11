O Bolsa Família é um programa que chama atenção de muitos brasileiros e isso não diz respeito apenas a calendário e questões de pagamentos. Existem outras dúvidas e uma delas é sobre quem pode ser beneficiário, como é o caso de menores de idade emancipados.

Menores de idade emancipados podem receber o Bolsa Família? Para aqueles que tem essa dúvida, a resposta é sim, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo programa.

A emancipação confere ao jovem, normalmente entre 16 e 17 anos, capacidade civil semelhante à de um adulto, permitindo que ele assuma responsabilidades legais, incluindo a possibilidade de ser registrado como Responsável Familiar (RF) no Cadastro Único (CadÚnico).

Para ter acesso ao benefício, é necessário cumprir as mesmas exigências aplicadas aos demais beneficiários. Entre elas está a renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa e a inscrição regular e atualizada no CadÚnico.

O processo deve ser realizado junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde o jovem precisará apresentar a documentação que comprove sua emancipação, além dos documentos pessoais e comprovante de residência. A certidão de emancipação registrada em cartório é um dos principais documentos exigidos para a análise do cadastro.

Créditos: Agência Brasil

Exceções no caso dos adolescentes

Além dos casos de emancipação formal, a legislação também prevê situações específicas em que jovens de 16 e 17 anos podem ser reconhecidos como responsáveis pela família e receber o benefício diretamente.

Isso pode ocorrer, por exemplo, quando a adolescente é mãe e responde sozinha pelo sustento do núcleo familiar ou quando o jovem vive sem a presença dos pais e assume os cuidados de irmãos menores. Nesses casos, a situação é analisada individualmente pelas equipes de assistência social do CRAS.

Mesmo após a emancipação, os beneficiários continuam sujeitos às condicionalidades do Bolsa Família. Para adolescentes em idade escolar, por exemplo, permanece a exigência de frequência mínima às aulas para garantir a manutenção dos benefícios vinculados à educação.

Por isso, além de atender aos critérios de renda e cadastro, é importante manter as informações atualizadas e cumprir todas as exigências do programa para evitar bloqueios ou suspensões do pagamento.