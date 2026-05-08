Um dos grandes nomes da história do futebol, Lionel Messi também é um dos jogadores mais bem sucedidos financeiramente. Uma prova disso são as propriedades que o craque argentino do Inter Miami, dos Estados Unidos, têm espalhadas pelo mundo.

Dentre os diversos imóveis do camisa 10, destaca-se um apartamento de luxo do tamanho de um andar inteiro. Em 2021, o atleta adquiriu nada menos que o nono andar da Regalia Tower por US$ 7,3 milhões, o que na época correspondia a R$ 36,1 milhões.

O empreendimento possui incríveis 512 m² e conta com quatro quartos e seis banheiros, além de vista panorâmica para o mar de Sunny Isles. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o apartamento já veio mobiliado, com detalhes mármore italiano, madeiras nobres e uma adega com capacidade para mil garrafas.

Créditos: Reprodução / realtor.com

São poucas unidades, uma por andar. Para se ter uma ideia da exclusividade, o terraço de 200 m² rodeia toda a propriedade. Já os serviços oferecidos pelo condomínio são dignos de um hotel cinco estrelas: seis piscinas, spa, fitness center, adega com espaço reservado para cada unidade, chef de cozinha sob demanda e outras regalias.

Messi tem outro apartamento de luxo em Miami

Além desse imóvel, o capitão da Argentina possui um outro que também chama atenção: um duplex na Porsche Tower, que fica na famosa Collins Avenue, no bairro de Sunny Isles Beach. Comprado em 2019, o apartamento custou US$ 5 milhões (cerca de R$ 20 milhões, na cotação da época).

O imóvel conta com mais de 500 m², nos quais consta piscina coberta e uma vista impressionante para o mar. Dentre as regalias do espaço estão restaurante privado, lounge ao ar livre virado para o oceano, cinema privado e um elevador que transporta o morador com o carro até a residência.