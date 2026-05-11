O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) realizará um depósito adicional nas contas de milhões de trabalhadores até agosto de 2026. Este crédito extra é parte da distribuição anual dos lucros do Fundo, que é uma prática já consolidada há anos.

Os trabalhadores que tinham saldo em suas contas do FGTS em 31 de dezembro de 2025 têm direito a esse lucro. Isso inclui aqueles com contas ativas, onde o empregador deposita mensalmente 8% do salário, e aqueles com contas inativas de empregos anteriores.

O valor a ser creditado será proporcional ao saldo que cada trabalhador tinha na data de referência. Quanto maior o saldo, maior será o valor a ser distribuído. O índice exato para o cálculo ainda será definido pelo Conselho Curador do FGTS, mas a expectativa é que os depósitos sejam realizados até agosto de 2026.

Como receber o depósito

O crédito adicional será depositado automaticamente nas contas do FGTS, não sendo necessário fazer nenhuma solicitação. Os trabalhadores poderão acompanhar o saldo atualizado acessando o aplicativo do FGTS ou o site da Caixa Econômica Federal. É importante ressaltar que esse valor não pode ser sacado imediatamente, pois segue as regras de retirada já existentes.

As situações em que o dinheiro pode ser retirado incluem demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves e compra da casa própria. Portanto, o crédito se incorpora ao saldo existente, aumentando as possibilidades de saque nas condições previstas em lei.

Para aqueles que não desejam esperar até agosto para acessar parte do saldo, existe a opção de antecipar o lucro do FGTS. Essa antecipação pode ser feita por meio do Empréstimo FGTS, que permite retirar parte do saldo. O desconto ocorre automaticamente no mês do aniversário do trabalhador, sem a necessidade de parcelas mensais que possam impactar a renda.

A contratação do Empréstimo FGTS é completamente online, com análise de crédito facilitada. Após a aprovação, o pagamento é realizado via Pix, com um prazo que varia entre 10 minutos e 24 horas úteis.