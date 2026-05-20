José Mourinho ainda nem foi anunciado pelo Real Madrid e já resolveu acender a velha rivalidade com o Barcelona. Pelo menos por enquanto, uma rivalidade fora das quatro linhas, que envolve o nome de Alessandro Bastoni no mercado da bola.

De acordo com o jornalista Miguel Serrano, o novo comandante do time merengue exigiu a contratação do zagueiro italiano de 27 anos de idade. Em busca de reforços para a próxima temporada, o português tem o jogador da Internazionale de Milão como seu principal alvo.

O Special One entende que o defensor seria uma excelente adição ao plantel galáctico pensando na jornada que vem. Dono de um ataque poderoso, o Real tem sofrido na questão do equilíbrio e precisa priorizar o setor defensivo se quiser voltar a brigar pelos títulos mais importantes do país e do continente.

Créditos: Instagram/Alessandro Bastoni

Do outro lado do El Clásico, o Barça parece ter o mesmo objetivo. As informações mais recentes dão conta de que a equipe blaugrana pretende fazer uma investida para tentar tirar o zagueiro da Inter. O que vai ser dessa disputa, ninguém sabe ainda. Mas é certo que alimentará a rivalidade antes de a bola voltar a rolar.

Alvo de Mourinho custa caro

Seja o Real ou o Barça, fato é que quem quiser tirar Bastoni da Inter na janela de transferências terá de abrir os cofres. Isso porque o clube de Milão quer algo em torno de 70 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 409,7 milhões) para liberar o defensor.

Considerado um dos melhores zagueiros da atualidade, o camisa 21 está na Internazionale desde 2017. Em março, ficou marcado como um dos vilões da eliminação da Itália para a Bósnia na repescagem europeia. Expulso no jogo decisivo, ele viu a Squadra Azzurra cair nos pênaltis e ficar de fora de mais uma Copa do Mundo.